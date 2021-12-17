{ 17 декабря 2021 }

В «новогодней столице» хороши даже «Елки»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Поскольку Нижний Новгород в этом году объявлен «новогодней столицей России», праздничных событий там ожидается с запасом: новогодние парады, ледовое шоу и прочие яркие мероприятия.

А на разогреве запустили федеральную премьеру «Елок 8». Это снова уже в некотором смысле классическая добрая история о вере в чудеса и поддержании этой веры силами самых разных людей, причудливо сплетенных предновогодней фантазией судьбы.

Вроде уже окончательно срубленные, «Елки» пересадили, и в благодатной почве Нижнего Новгорода они, кажется, вполне себе проросли. Возможно, потому, что здесь за год и правда научились верить в чудеса и не терять уверенность в собственных силах — город-юбиляр преобразился буквально на глазах, ведь, как мы не раз и писали, чисто праздничные разовые яркие события здесь вплетены в системную работу.

О Нижнем нельзя сказать «возродился», ведь он и все эти годы сохранял достойный статус, но символично, что возрождать «Елки» решили именно здесь и сейчас. Тот случай, когда и «Елки» — новогодние событие для Нижнего, а Нижний — событие для «Елок». И готов стать им для всех, кто решит встретить 2022 в новогодней столице России.

НЕВМИНКУЛЬТ


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