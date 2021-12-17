{ 17 декабря 2021 }

Чебурашка из Простоквашино разгадает тайны третьей планеты

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Громыхнул анонсищем «Союзмультфильм». В этом году студии 85 лет, к новостям оттуда мы успели привыкнуть, но удивить удалось и нас. Объединившись с Bubble Comics, «Союзмультфильм» создал книгу комиксов по мотивам золотой коллекции, объединив 14 оригинальных авторских сюжетов, среди которых «Тайна третьей планеты», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Трое из Простоквашино».

И ведь почему бы и нет? За десятилетия творчества студия сотворила действительно мультивселенную, в которой не было лишь одного — переклички между лучшими в мире анимационными героями 20-го века. А теперь она будет — пока только в книге, но опыт «Марвел» показал, что успешнее героев могут быть только герои, сведенные в одну историю, при условии, что эта история все-таки есть.

Так что можно считать комикс разминкой. И еще одним важным шагом в сторону от канона. Истории наших любимых персонажей выучены наизусть и забронзовели в том смысле, что все еще прекрасны сами, но гравитацией своего канона не позволяют героям никаких новых вольностей. И если перезапуски отдельных франшиз (как же бесит это слово в контексте «Ну, погоди!» и, например, «Чебурашки») пока выглядят пошлым посягательством на память детства, то перезапуск целой вселенной «Союзмультфильма» с совершенно новыми сочетаниями персонажей — может преодолеть гравитацию канона и вырваться на новую орбиту.

Правда, уж при таком размахе — провала мы все точно не простим, вот и разумно пока потренироваться на книжках. Ироничный детектив о зайце с волком, путешествие по снам Чебурашки, Бонифаций в Трансильвании и тому подобное. А набив руку, сколотив команду, разогнав фантазию и (куда без этого), подготовив зрителя — можно будет замахнуться на Мультивселенную, где авторы получат право творить уже почти без оглядки на золотые монументы советской эпохи.

НЕВМИНКУЛЬТ


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