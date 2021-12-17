Предложение «Роснано» трём крупным банкам, являющимся его кредиторами, признать недействительными договора по кредитам на общую сумму в 55 млрд. рублей на том удивительном основании, что больно уж высоки были проценты, которые по ним нужно было платить (и их до сих пор «Роснано» платить обязано), впечатляет. Очень красивая схема. И, главное, действенная. Принцип Чубайса: «кому я должен, всем прощаю». Впрочем, он же в этой богадельне больше не работает. Он теперь за «устойчивое развитие» страны отвечает. И по всему видно, каким оно в результате его деятельности будет, причём совершенно неважно, в каком направлении она начнёт развиваться. Хоть как «Роснано», хоть как РАО ЕЭС, хоть как ваучерная приватизация, всё равно. Закончится всё одинаково.

Принцип Чубайса: «Деньги ваши — будут наши», в действии. Что там экс-вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, имевший прямое отношение к руководству «Роснано» во времена Чубайса, насчёт того, что он не считает деньги, вложенные в эту госкорпорацию потерянными? Ну, он их таковыми не считает — это понятно. А те, кто их непосредственно вложил? Причём даже не все из кредиторов отдуваются сейчас за свои грехи: кредит «Роснано» на 38 млрд. рублей был выдан изначально не «Совкомбанком», а «Сбербанком», а уж потом был «Совкомбанку» передан (впарен, всучён, втюхан — нужную формулировку можно использовать по своему усмотрению). Обрушатся же банки, которых сейчас «Роснано» кидает, похоронив всех своих клиентов. Не выдержат!

И тут опять и опять вспоминаются слова Чубайса на недавнем новогоднем корпоративе «Роснано», когда он ещё эту лавку возглавлял, про то, что у них «очень много денег». Логично. Есть Чубайс. У него в конторе, неважно в какой, очень много денег. Уходит Чубайс на другую работу, с благословения высшего начальства. Денег больше нет и куда они делись непонятно. Но Чубайс в этом не виноват. И всё начинается сначала. Браво, няня! Очень понятно с таким подходом к жизни и госслужбе, почему в стране стагнация в экономике и её обгоняют все, кому не лень. Интересно, фразу Ельцина «Во всём виноват Чубайс», когда она накроется медным тазом, Первый повторять будет? Хотя, конечно, не во всём именно он виноват. Так уж страна от веку построена. Воруют.