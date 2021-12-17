{ 17 декабря 2021 }

Уровень Мирового Океана может вскоре подняться на 3 метра

Рубрики: [Telegram]  

Исследования ледника Туэйтса в Антарктиде показали, что он разрушается с такой скоростью, что уровень Мирового Океана может, даже если дело ограничится только этим ледяным массивом, вскоре подняться на 0,6 м, а если вслед за ним пойдут и соседние ледники — на 3 м. Что несомненно утопит значительную часть нынешних прибрежных низин с расположенными на них населёнными пунктами в течение нескольких десятков лет. Ну, печально, хотя произойдёт и не в первый раз в истории. Достаточно вспомнить, как образовались Доггер-банка и Чёрное море. Просто во времена каменного или раннего бронзового века свидетелей мало в живых осталось, так что от тогдашних «всемирных потопов» либо никаких следов в исторической памяти человечества не сохранилось, либо смутные легенды в еврейской Торе, и всё.

Что куда более существенно, тает ледник Туэйтса не только сверху, что ещё можно списать на «глобальное потепление», привязав к «антропогенному фактору», но и снизу, причём в основном именно снизу. Учёные полагают, что дело в том, что на него влияет температура земной коры, а она к людям и их хозяйственной деятельности не имеет никакого отношения, тем более в Антарктиде. И, кстати, это объясняет и таяние вечной мерзлоты в Арктике — явление ничуть не менее масштабное, чем разрушение ледяного щита в Южном полушарии. Да и насчёт остальных ледников, от Тибета до Гренландии, есть вопросы. Интересно, Антонио Гутиэрриш по этому поводу к чему призывать будет? Земную кору охлаждать? Гасить магму, пока льды таять не перестанут? Б-гу молиться?

Понятно, что коль скоро человеческая деятельность — не есть главный фактор таяния ледников (а может и вообще на них не влияет), а зависит оно от чисто естественных причин, к нему и всем его последствиям можно только ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ. Что на протяжении всей своей истории человечество в отношении природных явлений и делало. То есть перестать заниматься тяжёлым идиотизмом в особо извращённых формах, которым страдают политики, журналисты и квазиэксперты, ловящие слова и гранты власть имущих, и в срочном порядке браться за реальные дела, стремясь минимизировать неизбежные потери и жертвы. Потопы, голод, разрушения мировой инфраструктуры, в первую очередь портовой, и великие переселения народов конференциями, соглашениями и протоколами не останавливают. Эгей, идиоты!!!

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. КОМПАНИИ МИРОВОГО УРОВНЯ – ПРОЕКТЫ МИРОВОГО МАСШТАБА

    2. КОМПАНИИ МИРОВОГО УРОВНЯ – ПРОЕКТЫ МИРОВОГО МАСШТАБА

    “Артур Д. Литтл” консультировала “Сибнефть”, теперь консультирует “ЮКСИ” Фирма “Артур Д. Литтл” в рекомендациях не нуждается. Сегодня она признана одной из ведущих консалтинговых фирм в мире, среди ее клиентов – крупнейшие транснациональные корпорации, в том числе и нефтяные [Читать...]


  2. Подняться над обыденностью

    3. Подняться над обыденностью

    А я хотел бы заступиться за Юлию Савичеву. Я наблюдал за ее неоднозначным выступлением и мог бы перечислить миллион, на мой салтык, изъянов. Но боюсь одного: как бы мы не погубили совсем юную девочку, “декорируя” наши обвинения очень [Читать...]


  3. Музыканты об отмене петербургского концерта «Океана Эльзы»

    4. Музыканты об отмене петербургского концерта «Океана Эльзы»

    Юрий Шевчук, лидер рок–группы «ДДТ»: – Политики не должны вмешиваться в искусство, в культурные процессы и делить людей по какому-либо окрасу, по политическим убеждениям. Не их это дело! Лучше бы о своем народе подумали, а не развязывали взаимную [Читать...]


  4. Азербайджано-турецкий союз — новый уровень отношений

    5. Азербайджано-турецкий союз — новый уровень отношений

    Декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции, подписанная президентами обеих стран, включая оборонную сферу, тема чертовски интересная. Анализировать её и анализировать бы, никуда не торопясь, по-хорошему, да оставим это историкам. Чего нам, по горячим следам, этим заниматься? Вот, [Читать...]


  5. Apple может пойти на принцип

    6. Apple может пойти на принцип

    ФАС преисполнился в своëм познании настолько, что решил примерить на себя одновременно и мундир Роскомнадзора, и лавры зарубежных коллег – на компанию Apple наложен оборотный штраф более чем на 900 млн. ₽ или около $12 млн. Штраф инициирован [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»