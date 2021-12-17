Уровень Мирового Океана может вскоре подняться на 3 метра

Исследования ледника Туэйтса в Антарктиде показали, что он разрушается с такой скоростью, что уровень Мирового Океана может, даже если дело ограничится только этим ледяным массивом, вскоре подняться на 0,6 м, а если вслед за ним пойдут и соседние ледники — на 3 м. Что несомненно утопит значительную часть нынешних прибрежных низин с расположенными на них населёнными пунктами в течение нескольких десятков лет. Ну, печально, хотя произойдёт и не в первый раз в истории. Достаточно вспомнить, как образовались Доггер-банка и Чёрное море. Просто во времена каменного или раннего бронзового века свидетелей мало в живых осталось, так что от тогдашних «всемирных потопов» либо никаких следов в исторической памяти человечества не сохранилось, либо смутные легенды в еврейской Торе, и всё.

Что куда более существенно, тает ледник Туэйтса не только сверху, что ещё можно списать на «глобальное потепление», привязав к «антропогенному фактору», но и снизу, причём в основном именно снизу. Учёные полагают, что дело в том, что на него влияет температура земной коры, а она к людям и их хозяйственной деятельности не имеет никакого отношения, тем более в Антарктиде. И, кстати, это объясняет и таяние вечной мерзлоты в Арктике — явление ничуть не менее масштабное, чем разрушение ледяного щита в Южном полушарии. Да и насчёт остальных ледников, от Тибета до Гренландии, есть вопросы. Интересно, Антонио Гутиэрриш по этому поводу к чему призывать будет? Земную кору охлаждать? Гасить магму, пока льды таять не перестанут? Б-гу молиться?

Понятно, что коль скоро человеческая деятельность — не есть главный фактор таяния ледников (а может и вообще на них не влияет), а зависит оно от чисто естественных причин, к нему и всем его последствиям можно только ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ. Что на протяжении всей своей истории человечество в отношении природных явлений и делало. То есть перестать заниматься тяжёлым идиотизмом в особо извращённых формах, которым страдают политики, журналисты и квазиэксперты, ловящие слова и гранты власть имущих, и в срочном порядке браться за реальные дела, стремясь минимизировать неизбежные потери и жертвы. Потопы, голод, разрушения мировой инфраструктуры, в первую очередь портовой, и великие переселения народов конференциями, соглашениями и протоколами не останавливают. Эгей, идиоты!!!