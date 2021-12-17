Все страны разные. Все возникли по-разному, живут по-разному, населены разными народами, у которых разные обычаи и разная вера (или её отсутствие) и, у кого она есть, идеология. Что хорошо для одной страны, может быть смертельно опасно для другой. Тем более, что кроме стран есть ещё и транснациональные корпорации, информационные гиганты, контролирующие социальные сети и международные организации у каждой из которых свои интересы. Точно так же, как свои интересы у отдельных личностей, семейных кланов, политических партий, банд и всех прочих мировых игроков, от римской католической церкви до Компартии Китая. Причём только от наличия хоть каких-то институтов контроля на местах зависит, выживет ли человечество или нет.

Когда смотришь на мир с этой точки зрения, реакция Путина на предложение Сокурова «отпустить всех, кто не хочет быть частью страны» становится более чем понятной. Никто не хочет быть ничей частью. И в этом Тверь, Рязань, Ростов и Новгород ничем не отличались от Казани, Астрахани и Сибири или Чечни, Дагестана и Чукотки. Страна была создана войнами и завоеваниями. Причём все её составные части и населяющие их народы воевали со всеми. Чукчи не менее воинственные люди, чем вайнахи, просто это про них мало кто знает — живут очень уж далеко от обеих столиц. Что до роспуска всех, кто этого только пожелает, ВСЕ этого пожелают, если поймут, что им за это ничего не будет. Включая русских. Какой губернатор откажется стать президентом? Дурак он, что ли?

Никто не снимет, делай, что хочешь, правь хоть до гробовой доски, всё, что на управляемой тобой территории — твоё, разве что придётся с бандитами делиться, из самых крупных, да местными удельными князьками. Хочешь — приватизируй и детям оставь, хочешь — продай и с деньгами отвали в тёплые края, пускай другие пашут. Ну и, понятно, что пока правишь, надо искать обоснование своей личной власти, а оно только в прошлом и может быть найдено, у кого какое. Отчего после распада СССР во всех бывших советских республиках такое всплыло… Где партийная анархия, где наследственный феодализм под маской демократии, где тирания, где племена и кланы средневекового толка, где вообще неонацисты. И ведь так было и после распада Российской империи, в Гражданскую войну. Легко вспомнить.

Тогда это было недолго и не со всеми теми формами и типами власти на местах, которые можно сейчас наблюдать. Прогресс. За сто лет поднакопили опыт госуправления. И сами, и от соседей много чего набрались. Опять же, глобализация на дворе. Мир стал сравнительно маленьким, все ко всем могут долететь. Да и информации о том, что в нём происходит, до черта, и распространяется она быстро. Есть с кого брать примеры в каких угодно социальных, политических и религиозных экспериментах, вплоть до самых идиотских и кровавых. Ну, их и берут. Очень, правда, результаты хреновые получаются, но кто это анализирует и когда это кого останавливало? Так что идея Сокурова как раз оттуда, из области благих намерений, которыми вымощена дорога в ад.

Плохое у нас сейчас государство? Ага. Как и у всех остальных, хотя и в разной степени. Надо его улучшать? Если иметь в виду его сохранить — да. Но не так, чтобы в итоге на руинах остались только горы трупов, что после реализации идеи всех желающих распустить по местам исходной дислокации и будет. Их кто будет разгребать? Почтенный режиссёр? Так он этот апокалипсис скорее всего не переживёт, а если и переживёт, то будет винить в произошедшем всех, кроме самого себя, что Горбачёв ныне и демонстрирует точно так же, как за несколько десятилетий до него это делал Керенский. Не слишком ли дорогая цена за стремление встать в красивую позу и сказать яркую, ничего на практике не означающую и не стоящую фразу в лицо Первому? Ну, тот соответственно и отреагировал…