{ 17 декабря 2021 }

Россия наложила вето на очередной маразменный проект резолюции в ООН

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Россия наложила вето на очередной маразменный проект резолюции в ООН, который проталкивали западники при поддержке большой группы своих клиентов, государств второго и третьего плана, а также стран-идиотов, которые всерьёз верят в заморочки по климату. Глобальное потепление там, энергопереход и всякая прочая чушь имени Чубайса, исходя из которой необходимо срочно собственную экономику, у кого она ещё есть, угробить и перейти на ИХ способы обеспечения себя энергией, вне зависимости от того, на какой широте и высоте над уровнем моря та или иная страна мира расположена. Неважно, что они не работают и работать не могут, зато накроешься медным тазом в радостном ощущении причастности к спасению планеты от повышения средней температуры на полтора-два градуса.

У Клиффорда Саймака была очаровательная книга «Заповедник гоблинов». В ООН, судя по всему, по нынешним временам завёлся заповедник дебилов, включая генерального секретаря этой богадельни, и ничего очаровательного в этом нет. Скорее очень напоминает мафию. Садок по разведению лохов на большие бабки людьми с крайне низкой социальной ответственностью, по сравнению с которыми портовые шмары — леди из высшего общества, а их сутенёры не шмаровозы, а благородные джентльмены и носители семейных и сословных традиций. И вот, в кои-то веки, все 113 поддержавших не просто идиотскую, но в высшей мере провокационную резолюцию стран, напрямую связавшую военные КОНФЛИКТЫ с изменением климата (!!!) напоролись на «стоять» и «пшли вон, ушлёпки».

То есть сказано это было не такими словами — нормально было сказано, Василий Небензя своё дело знает, но суть была именно такова. Мы и Индия голосовали против, Китай воздержался. Кому не понравилось, может пойти в угол и громко плакать от бессилия и злости. Правила игры в ООН таковы и такими останутся. Так что не проканала резолюция и всё, чего она и вся истеричная кампания вокруг климата, с которой американцы и их гопа вылезли, заслуживала, им было сказано. Аж на сердце полегчало. Может, мы и в самом деле перестали ради того, чтобы нестись на всех парах в общем стаде к собственной гибели, если это нам из Америки рекомендуют, пытаться прибиться к большинству? Когда-то именно так и только так Российская империя и СССР действовали. Очень были правильные времена.

Евгений Сатановский


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