Подумалось тут, взгрустнув: чего все к Бузовой пристали? Ну, нет у неё ни голоса, ни талантов особых, ни внешности какой… Хотя характер явно лучше, чем у Ксении Собчак — самоирония какая ни на есть, присутствует, и, вроде, не злая и не подлая она тётка. Всё же, когда может человек посмеяться над собой, симпатию он невольно вызывает. А что лезет она в каждую дырку, так время такое нынче. Что она, виновата, что на неё готовы подписываться, книжки её покупают и на «концерты» идут? Деньги капают, организаторы всего этого безобразия довольны, а публика… Ну, если она, публика эта, хочет быть дурой, так и чего ей мешать? Нету вкуса у людей, так его и не воспитаешь. Опять же, Бузова хоть не Моргенштерн, не Собчак и не Идрак Мирзализаде. И то хлеб.

Такого, как они все, рвотного инстинкта, она не вызывает? Не вызывает. По нынешним временам и это более, чем достаточно. Сколько непонятно одетых (или, скорее, раздетых — на основной инстинкт народу больше клюёт) лицедеев обоего пола по отечественной эстраде под фанеру неловко ноги передвигает? Привык зритель к этому товару. Ему хоть белого слона выведи, хоть ишака говорящего, хоть шоу с Бузовой покажи — он на всех них глазками будет лупать. И тут нету ни к кому особых претензий. Это время такое настало. Эпоха поздней империи в период застоя, распада и гниения основ. Как в Риме и было. Это для греческих полисов был интересен театр. Пьесы, артисты… А для Рима в лучшем случае мимы погрубее, да игры попышнее. Скачки, травля зверей да бои гладиаторов…

Касается это любой сферы деятельности, лишь бы деньги давала. Жильё? Человеческие муравейники. Дорого, некомфортно, никак не вписывается в городскую среду, да и не должна вся эта хреновация никуда вписываться. Пробки дорожные втиснутые в Москву и все прочие города куски дешёвых кварталов Манхэттена могут дать — и всё. Ощущение того, что начальство от алчности окончательно охренело, тоже. Но при напористой рекламе, наверное, продать их можно. Хотя и с трудом. Качество-то ни к чёрту, и это заметно без очков, биноклей и лорнетов. Что, впрочем, касается всего, куда ни глянь, от пресловутых электромобилей и «суперджетов», до культуры, образования, медицины, ЖКХ и госуправлерия. Но если деньги выделены и правильно распилены, какие к кому могут быть претензии?

Началось с Бузовой, а переходит невольно на все прочие области нашего бытия. А что делать? Смотришь на старую эстраду, от довоенной до не такой уж давней. Голоса, внешность, музыка… Кто не Мэрилин Монро, та Бриджит Бардо, кто не Луи Армстронг, тот Джо Дассен, кто не «Битлз», те оркестры Глена Миллера или Дюка Эллингтона. Смотришь на старых политиков, из тех, кого киношники заснять успели. Рузвельт, Черчилль, де Голль… Фигуры! Нынешние даже особо не скрывают, что только врут, а делать всё равно из обещанного ничего не собираются. До-бались мы всё-таки до мышей, в полном соответствии со старым анекдотом. Так что даже интересно, что про наши времена и нынешних кумиров через полвека скажут? Наверное для потомков именно это будут старые добрые времена. Бедолаги!