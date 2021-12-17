Дарья Виолина: «Слово победа мы трактуем в фильме очень широко, в первую очередь, как победу духа.»

Прекрасный зал «Стравинский» театра «Геликон-опера» едва вместил всех желающих увидеть второй фильм дилогии «Одна жизнь/Одна победа» известных документалистов Дарьи Виолиной и Сергея Павловского. Продюсер Ева Печатникова.

Авторы фильма в своих картинах всегда удивительно тонко, с предельной достоверностью рассказывают о печальных, порой очень горьких страницах истории России, отражая драматические коллизии ХХ столетия и судьбы удивительных людей, составляющих целый пласт культурной элиты великой страны.

В 2014 г. Дарья Виолина за свои фильмы о судьбах репрессированных людей в сталинские годы была удостоена Государственного Ордена Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева.

Сюжет фильма «Одна победа» неразрывно связан с искусством— одна из главных героинь картины великая пианистка Мария Юдина. Женщина непростой судьбы и огромной внутренней свободы, она видела свой путь в искусство через религию, что было равно подвигу в безбожном государстве. Бесстрашно защищала невинно осужденных, все гонорары свои отдавала нуждающимся, на своих концертах читала запрещенного тогда Бориса Пастернака. Об этом и многом другом волнующе рассказано в фильме.

«Слово победа мы трактуем в фильме очень широко, в первую очередь, как победу духа. Все наши герои, будь то музыканты, поэты, фронтовые операторы или просто солдаты — победители. И наш фильм о них» — сказала Дарья Виолина, представляя картину.

Режиссер Сергей Павловский вспомнил директора своей школы Юрия Владимировича Завельского, великого педагога и основателя прекрасной московской гимназии. Юрий Владимирович был свидетелем многих событий, о которых повествуется в картине. Был и среди тех смелых людей, кто отважился 2 июня 1960 года попрощаться с Борисом Пастернаком.

Идея создания дилогии «Одна жизнь/Одна победа» принадлежит Еве Печатниковой, для которой работа над этим проектом стала первым продюсерским опытом. Практикующий врач Ева Печатникова вкладывает огромные силы в разнообразные культурные проекты, среди которых и театральные постановки для сложных подростков, Арт-терапия, музыкальные вечера и многое другое. Город Невель, объединивший два фильма дилогии — не чужое место для продюсера. Именно там в 1941 году погибла в еврейском гетто семья ее мужа Леонида Печатникова. И фильмы во многом дань памяти этой трагедии. Открывая показ, Ева Печатникова процитировала слова Марии Юдиной: «Нужно быть доброй. Нужно согревать людей. Не жалеть себя. Я хочу показать людям, что можно прожить жизнь без ненависти, будучи в то же время свободным. Я постараюсь стать достойной внутреннего голоса своего…»

Первыми зрителями фильма стали директор Пушкинского музея Марина Лошак, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, актер Эммануил Виторган, кинорежиссер Дмитрий Барщевский и его брат адвокат Михаил Барщевский, председатель РСПП Александр Шохин, спец. представитель МИД РФ Михаил Швыдкой, советник Мэра Москвы Леонид Печатников, драматург Наталья Виолина, художники Владимир Соколов и Михаил Ленн, журналист Виктор Лошак, ученицы Марии Юдиной и многие другие. Специальным гостем вечера стал лауреат международных конкурсов, пианист с мировым именем Александр Романовский. Он виртуозно и пронзительно исполнил лучшие произведения из репертуара Юдиной.

После показа зрители стоя приветствовали авторов фильма долгой овацией, многие не могли сдержать слез. Звучали мнения о том, как остро сегодня мы нуждаемся в таких фильмах, где авторы не просто оценивают историю, но пропускают через свое сердце каждую судьбу, заставляя сопереживать и зрителя.

Выход к свету и утешению в картинах на самые трудные темы — во многом, авторский почерк Дарьи Виолиной и Сергея Павловского. «Мы считаем необходимым давать людям надежду, и тогда прибудут силы для действия здесь и сейчас…» — говорят авторы.

Премьера фильма запланирована на телеканале «Культура» в ближайшее время.