Поэтика Пермского края

Пермь — город-миллионник, занимает четвёртое место по площади в России (около 800 кв. км). С тем, что Пермь — промышленный центр Урала, не поспоришь, но формировать своё представление об этом городе как о сугубо индустриальном населённом пункте с зашкаливающей концентрацией заводов было бы грубой ошибкой.

В Перми гораздо больше всего поэтического, чем кажется стороннему наблюдателю. 40% города занимают леса, по городу протекает не меньше 300 рек и ручьёв, среди которых, конечно, крупные Кама и Чусовая. Кстати, на карте Пермского края вы найдёте немало рек, названия которых заканчиваются на «ва»: Ласьва, Гайва, Иньва, Кува и так далее «Ва» в переводе с коми-пермяцкого значит «вода».

Возможно, к изучению коми-пермяцкого языка вы пока не готовы приступить, но точно были бы рады приобщиться к коми-пермяцкой кухне. Тогда нужно незамедлительно отправиться по Комсомольскому проспекту в кафе «Чöскыт Керку».

Здесь и грибы с картофелем и сметаной в горшочках, и горошница с жареным луком, и Иван-чай с шиповником и сушёной морковью, но самое незабываемое впечатление на вкусовые рецепторы производит выпечка: кулиги с черёмухой, пирожки с пистиками (побеги полевого хвоща), кундюмы с грибами и сечкой и другие шедевры пекарского искусства на коми-пермяцкий лад. Попав в домашнюю атмосферу «Чöскыт Керку», чувствуешь, что с тобой произошёл невербальный диалог на языке и желудка, и сердца. Это даже не преувеличение: выходишь из кафе и сытым и счастливым.

От поэтики еды перейдём к поэтике жизни. В 1916 году в Пермском крае, в посёлке Всеволодо-Вильва, около полугода пребывал Борис Пастернак: он работал в конторе Бориса Збарского, управлявшего на тот момент химическими заводами Саввы Морозова. По одной из версий, в эти полгода Пастернак занимался не только торгово-финансовой отчётностью, но и размышлениями о своём жизненном пути (поэт также увлекался рисованием, музыкой, философией), а, покинув Урал, он утвердился в своём решении выбрать литературную деятельность в качестве основной.

Есть также предположение, что Пермь стала прообразом вымышленного уральского города Юрятин из романа «Доктор Живаго», созданного писателем в 1945-1955 гг. В 2009 году в Театральном сквере рядом с небесного цвета Пермским театром оперы и балета был установлен памятник Пастернаку, примечательный тем, что это первый в России памятник Борису Леонидовичу.

Примечательно расположение улиц Ленинского района левобережной Перми и части Свердловского района: большинство из них располагаются либо параллельно Каме (Ленина, Екатерининская, Луначарского, Белинского и др.), либо перпендикулярно ей (Попова, Николая Островского, Комсомольский проспект и др.). Комсомольский проспект часто сокращают до «компроса», но пермяки не скупятся и на более трагически-романтические названия: например, выполненное в стиле сталинского ампира здание управления внутренних дел Пермского края называют «Башней смерти», что связывают с городскими легендами о пытках заключённых.

В «Башню смерти» наведаться не предлагаем — вместо этого можно посетить Кунгурскую ледяную пещеру в 100 км от Перми. Правда, если хотите увидеть много льда, приезжать нужно в марте.

В другое время года тоже есть, что посмотреть: всего насчитывается около 48 гротов и 70 озёр. У гротов презанятные названия: Полярный, Атлантида, Пасть дракона и др. Один из гротов напомнил арендовавшему участок с пещерой в 1914 г. А. Т. Хлебникову ни что иное, как ад, поэтому его название — Данте. Есть ещё Дамские Слёзки. Передвигаться в этом гроте нужно с предельной осторожностью: даже маршал Жуков на Дамских Слёзках ударился лбом.

В Пермском крае есть места с совершенно неповторимой атмосферой: попав туда, вы испытываете комбинации эмоций, которые, похоже, не могли бы родиться ни в одном другом месте. Речь не о глобальных потрясениях, а о возможности почувствовать новое, особое, недостижимое из других координат на Земле. Одно из таких мест — Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Расположен он в 40 км от Кунгура, на Белой горе, как становится ясно из названия. Можно отправиться туда летом, когда погода благоприятствует размеренному и неспешному осмотру красот, открывающихся с этой точки, но в холодное время года впечатление будет полномернее. Побывав на территории Белогорского монастыря в морозный ноябрьский день, я нашла их идеальными для этой поездки. Кстати, считается, что Белая гора так названа из-за того, что снег неохотно покидает это место и старается задержаться там как можно дольше, так может ли быть что-то аутентичнее для неё, чем суровый зимний пейзаж?

Наблюдая за тем, как монастырь становится всё больше по мере приближения к вершине, чувствуешь себя персонажем короткометражного инди-фильма, в конце которого главный герой непременно осознаёт что-то важное и шокирующее, но не рассказывает вам подробностей, а лишь многозначительно смотрит в объектив кинокамеры. На данный момент в Белогорском Свято-Николаевском монастыре монахов можно буквально пересчитать по пальцам: их не больше десяти. И это неудивительно: жизнь в этой уединённой точке на карте Пермского края сопряжена с трудностями на физическом и психологическом планах. Потребуется немалое стремление, сила воли и убеждённость в выбранном пути, чтобы год за годом справляться.

Если во время путешествия по Пермскому краю вас охватило жгучее желание на один день перенестись в прошлое, а машины времени в зоне видимости нет, можно поехать в архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

Там собраны усадьбы крестьян Пермского края, сельское пожарное депо, шатровая ветряная мельница, деревянные церкви и другие памятники XVII–XX вв. В «Хохловке» проводятся особые мероприятия, например, на Святки, Масленицу, Яблочный спас.

Есть города, с которыми непременно нужно знакомиться поближе, а не проездом в ходе тура «вокруг света за 5 дней». В Коми-Пермяцком округе на берегах рек Иньвы и Кувы расположился как раз такой город, которому надобно уделить особое время, заглянуть в его душу, пожать руку: это Кудымкар.

По прибытии нас встретила Надежда Мусатова из студии традиционного наследия «Сорока-белобока» — удивительно талантливый человек, неутомимый источник песен, рассказов, солнечной энергии. В кудымкарском творческом пространстве АРТкад Надежда проводит занятия с детьми и взрослыми: благодаря ей энтузиасты (местные и из других городов) знакомятся с коми-пермяцким языком, традиционным костюмом, инструментами, кухней. Она же является солисткой фолк-группы «Шай-Май».

Площадь Кудымкара — 25,3 квадратных километра, но это только наша физическая реальность — в незримой эфирной сфере легенд и мистики Кудымкар простирается на много миль. Благодаря Надежде мы с этим гиперпространством соприкоснулись, хотя этот вневременной контакт и был недолгим. Исторически в центре Кудымкара находилось Кудымкарское городище: чем больше на него смотришь, тем сильнее впечатление, будто бы начинаешь различать черты некого лица. Немудрено, что другое название городища — Каменная голова.

По легенде, когда богатырь Кудым-Ош основывал Кудымкар, он задал вопрос, какое место для этого подойдёт лучше, и тогда в ответ лучи солнца осветили Каменную голову. С именем Кудым-Оша ситуация следующая: либо это в честь него назвали Кудымкар, либо богатыря назвали в честь реки Кувы (с коми-пермяцкого — «река в сосновом лесу»). Эффект погружение в историю об основании города был усилен присутствием Алексея Мусатова из фолк-группы «Шай-Май» в образе Кудым-Оша. Кстати, «Шай-Май» — явление уникальное, ведь в их творчестве элементы традиционная коми-пермяцкой музыки сочетаются с привычным для человека XXI века звучанием ударных, баса и гитары. В результате рождается кудымкарский фолк-рок. 11 декабря в КДЦ Кудымкара состоялся рок-фестиваль ТРАМПЛИН, где «Шай-Май» тоже принимали участие.

Впервые Кудымкар был упомянут в писцовых книгах Ивана Яхонтова в 1579 году. Последние 50 лет численность населения Кудымкара колеблется около 30 тысяч человек, из них больше половины — коми-пермяки. В городе родился ряд известных личностей, один из них — художник Пётр Субботин-Пермяк (1886-1923), в своём творчестве соединивший элементы традиционного коми-пермяцкого народного искусства и принципы авангарда. В 1921 году Пётр открыл Коми-Пермяцкий краеведческий музей, которому позже присвоили его имя. Кудымкар и его талантливые жители — прелестны. Вернее сказать, Кудымкар благодаря своим талантливым жителям — прелестен.

В Коми-Пермяцком округе готовят сур — традиционный напиток из ржаного солода. Пить его нужно не покидая Пермский край. Что только не приключается с суром по пути в другие города! Чаще всего такие операции по транспортировке заканчиваются микровзрывами сосуда с этим напитком. Есть вероятность, что это лишь миф, и вывезти его всё-таки можно, но некоторые мифы лучше не разрушать. Насчёт сура есть и другая легенда — более опасная и, кажется, даже правдоподобная. Именно этот напиток в Коми-Пермяцком округе используют для подселения икотки — особой болезни, связанной с подселением к человеку инородной сущности. Носительницы икотки могут получить дар предсказания или целительства, а также начать говорить чужими голосами. Если в деревне есть персона, способная прорицать будущее и исцелять, это полезно для других жителей, поэтому икотку и подселяют намеренно. Причин устраивать такое с человеком приезжим мало, поэтому вы, скорее всего, вне зоны риска, но любители перестраховаться могут на всякий случай подуть три раза на стакан с суром перед тем, как начать его пить. Это практически официальный способ, оберегающий вас от этой болезни. Примечание: икотка делает различие по гендерному признаку и подселяется исключительно к женщинам.

Благодарю за путешествие в Пермь Федеральное агентство по туризму.