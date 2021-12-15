{ 15 декабря 2021 }

Бесы, наши дни: режиссер подделал подпись Михалкова ради премии

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Подпись Никиты Михалкова решает, очевидно, многое. В частности, она может поспособствовать получению премии от главы региона. Этим воспользовался режиссер Аким Салбиев, но есть нюанс: подпись — поддельная, и это вскрылось.

Изгнание кинобеса состоялось с участием широкой публики. Пока Салбиев жег глаголом со сцены съезда союза кинематографистов и обличал нерадивых коллег, мэтр изучал лежащий перед ним документ. Выяснилось, что Салбиев несколько раз от лица Никиты Сергеевича обращался к руководству Осетии с просьбами о своей поддержке, оба раза подделывая автограф Михалкова. Почерковедческая экспертиза это подтвердила, о чем Салбиеву было тут же было объявлено. Немая сцена, занавес.

Предполагаем, что с этой минуты режиссер вошел в круг нерукопожатых, полученную обманным путем премию отзовут, а союз кинематографистов обойдется без таких художников. Пусть даже он так видит.

А вообще это, конечно, уголовная статья.

НЕВМИНКУЛЬТ


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