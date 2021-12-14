Сколько стоит демократия во всём мире? Или, по крайней мере, сколько и кому именно на неё готовы выделить Соединённые Штаты для того, чтобы она была такой, как им нравится? Правили бы везде те, кто надо. Принимали бы правильные с американской точки зрения решения. Не принимали неправильных. СМИ чтобы везде работали, ориентируясь на американские интересы и американскую точку зрения — если, конечно, представить себе, что она есть и кем-то чётко обозначена. А то у Трампа на всё своя точка зрения, у Байдена своя, у американских антисемитов и у Антидиффамационной Лиги точки зрения вообще прямо противоположны, а про BLM и говорить нечего. Сколько в Америке организаций, церквей и лоббистских групп, столько и точек зрения. Сдуреешь, пока в них разберёшься.

На виртуальный саммит Байден пригласил 110 государств. Немного. Их только в ООН больше 190. Естественно, не были приглашены Россия и Китай, у которых своя повестка дня и они ни её с Америкой согласовывать не собираются, ни разрешения у Вашингтона ни на что не спрашивают, ни подстраиваться под него не хотят. Да ещё и критикуют американское начальство почём зря. Кому это приятно? Впрочем, там и Турции с Азербайджаном нет, и вообще из стран исламского мира только Ирак и Пакистан (что очень забавно), а с Ближнего и Среднего Востока в целом — Израиль. Никого из постсоветской Центральной и из Юго-Восточной Азии. Отсутствует большая часть государств Африки, кое-кто из Латинской Америки и даже Европа не вся.

Индия, правда, среди приглашённых есть. Малайзия с Индонезией. ЮАР и Монголия. Грузия с Украиной — куда же без них. Австралия и Папуа. А вот Венгрии нет. Но это полбеды. Звали только тех, от кого нет проблем и тех, кто, если что, щёлкнет каблуками не глядя, а у венгров с Россией слишком по многим направлениям всё нормально вытанцовывается. А вот, что по деньгам на распил очень скромно — это проблема. Обозначены всего $ 424,4 млн. На это не то, что нигде толком демократию не установишь и не продвинешь, но и приличного переворота не проведёшь в средних размеров стране. Разве что, где-нибудь на островах — и то, где населения мало, рельеф равнинный и городская застройка не слишком плотная. То ли в казне на демократию больше нет, то ли решили американцы цену ей поставить рыночную. Она и обвалилась…