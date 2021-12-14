Отношения Соединённых Штатов, России и Украины по нынешним временам напоминают классический любовный треугольник из водевиля. Что бы между Вашингтоном и Москвой ни происходило, Киеву до всего есть дело и надо непременно влезть со своими заморочками, хотелками или претензиями. Особенно много у него претензий. Отчего президенты двух стран (кто не понял — России и США) говорили так, а не иначе. Отчего не договорились о том, что Зеленскому было нужно. Он же просил?! Отчего Байден ему не сразу перезвонил, про свой разговор с Путиным отчитаться, а через два дня? Что значит «занят был»?! Его звонка же в Киеве ждали, он что, этого не понимает? Ну и по-мелочи, так, на закуску, всяко-разно, чтоб журналисты окончательно со смеху слегли.

К примеру, строгости у Байдена в разговоре с Путиным не хватало. Тон был недостаточно жёстким. И насчёт обязательства Америки за Украину с Россией воевать, которого Байден не дал, только санкциями Путину грозил, и то не очень уверенно — как так?! Украинская сторона же российской сто раз обещала: американцы во главе всего своего Североатлантического альянса, от них, клятых москалей, мокрого места не оставят. Не то, что забудут про Донбасс и из Крыма как зайцы побегут, но и все исконные украинские земли Киеву вернут, от Краснодарского края до Дальнего Востока, сколько их есть. А теперь, что? Так скоро Вашингтон про Минские соглашения Украине напоминать начнёт, на тему их выполнения. Непорядок! Совсем Байден от рук отбился.

В принципе, для нынешней украинской власти — это нормально. Да и для какой угодно из тех, что на Украине были с конца советского периода и до сегодняшнего дня, тоже нормально. Называется: кто тут царь горы?! Я царь горы!!! И чтобы все вокруг бегали и исполняли, исполняли… Прихотей у Киева много, одна другой замысловатей. Оружия дай, денег дай, все проблемы украинские реши, воюй за Украину с Россией, обогревай её, корми, обустраивай — ну и про личную прибыль её начальников не забудь. И отчитывайся перед ними порегулярнее, а не как сейчас, с опозданием. Звонят — бери трубку. Чего тут непонятного? Бедные, несчастные люди! Никак не дойдёт, что они для американского начальства даже не пятое колесо до возу, а сто двадцать пятое. Не более, чем.

Не будет Америка из-за каких-то туземцев на краю географии мировую войну с Россией затевать. А тут только начни — меньше не получится. Она и за Прибалтику её затевать не будет. И за Польшу. И за Великобританию с Германией и Францией вместе взятыми. Не та цена вопроса, особенно с учётом опыта, только что полученного в Афганистане. Тем более, что русские — это не талибы. Что-что, а это Байден, несмотря на возраст и состояние здоровья, понимает. Тем более, что пугать Путина бесполезно — он не пуглив. Не понимает этого только Зеленский и его люди, которые то угрожают ракетами Крымскому мосту, то собираются ударить ими по российским АЭС, то на Крым и Донбасс наслать турецкие или будущие украинско-турецкие беспилотники, то из «Джавелинов» по Донецку ударить… Очень глупые и очень наглые люди. Но наглые. На иврите называется — хуцпаны.