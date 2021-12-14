Стрельба в тех, кто верит в коронавирус

Убийца из МФЦ заявил, что «стрелял в тех, кто верит в коронавирус». Между прочим — никакой не мигрант, не исламист, не диссидент из либеральной оппозиции и даже не иностранный агент. В высшей мере«наш человек», судя по фамилии — русский. По вероисповеданию данных нет, но не исключено, что оно у него, с точки зрения духовных скреп, самое, что ни на есть, правильное. Отставной подполковник ФСБ, между прочим — этот убийца. Так что должен был, по крайней мере теоретически, пройти все положенные тесты и проверки на психику. Сумасшедшим или просто психически неуравновешенным людям у нас в таких ведомствах работать не положено и они туда не попадают. Или всё же попадают?! Один в один случай майора Евсюкова, ставшего именем нарицательным для убийц в погонах.

Нет, тут, конечно, не действующий состав, спасибо и на этом. Но под представление отставника-убийцы, в кого можно и нужно стрелять, подпадает полстраны, а то и больше — причём, что особенно печально, нормальных людей. А теперь, судя по его бреду, признают его невменяемым и будут лечить. После чего он опять выйдет на улицы и всё, что произошло в МФЦ, может повториться. У нас же смертной казни ни для кого нет? Либеральное законодательство, заточенное не под потребности страны и её жителей, а под никому не известных идиотов из Европы, под которых косят всем известные идиоты из нашего собственного начальства. Кстати, поскольку у нас не Израиль, никто ни этого стрелка по людям на месте не пристрелил, ни следующих таких же, как он (а они будут), на месте не ликвидирует. Антиваксеры рулят.

Как у нас происходит вакцинация? Добровольно и с песнями, как в том анекдоте про кошку, горчицу и то, как заставить котейку её съесть? Чтоб им всем, кто такого рода решения принимает, налоги и коммунальные платежи так перечисляли. Демократы они или идиоты, уже и не разобрать… И ведь, что характерно, не врачи и медсёстры по Лозе, Шукшиной или Бероеву стрельбу открыли, а их идейный соратник по людям, которые верят в коронавирус!!! То есть этому гаду вообще ничего не сделали. И оружие он в лёгкую нашёл — никто не отследил. И патроны. То есть понятно, что с охраной правопорядка у нас совсем хреново, но чтобы до такой степени?! И это в столице. Можно только представить себе, что в провинции делается. Так что, одно жалко — не пристрелили его, как только он достал ствол. И людей убитых им страшно жаль. Не повезло людям. Очень не повезло…