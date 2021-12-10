Сложно говорить про Леонида Абрамовича Юзефовича, который только что получил премию «Большая книга», поскольку честный разговор о нем получается уж слишком похожим на речь о выдвижении тов. Сталина в депутаты от Сталинского района города Сталинграда.

Но зато это правда: он действительно уникальный человек, умнейший, замечательно одаренный, каким-то особым образом мудрый, красавец, которого нисколько не портит возраст, а еще — и это важно, поскольку у многих авторов это свойство трагически отсутствует — он сам себе идеальный редактор.

То есть он умеет написать и сказать ровно столько, сколько надо в данном конкретном случае написать и сказать, а не — еще пятьсот страниц и еще пятьсот часов эфиров и еще, и еще…

Когда в последние дни шло обсуждение — кому дадут? — было слышно, что, мол, надо бы Юзефовичу, но как-то неудобно-неправильно, ведь его уже награждали два раза.

Но получилось, по-моему, правильно.

Если у нас сейчас есть действительно большой русский писатель, то ему можно и три раза премию дать.

Восхищение и аплодисменты.