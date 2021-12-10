О городах и людях

Интересно, как меняются большие города. Меняются они на глазах: автор видел это на примере Москвы и Питера, Нью-Йорка и Берлина, Парижа и Лондона, Иерусалима и Тель-Авива. Прочие мегаполисы и просто региональные столицы, типа Казани, Киева или Одессы, он посещал много реже, но кое-какие выводы из своих путешествий сделал. Во-первых, во всех больших городах со временем меняется население. В прямом смысле слова меняется, этническом. По большей части те, кто ругмя ругается в адрес «понаехавших», сами откуда-то из провинции в город приехали, или, в крайнем случае, оттуда приехали их родители. В самом крайнем — дедушки с бабушками. Коренных москвичей в Москве с гулькин… неважно, что. Кто русским языком владеет, понял. Благо, вариантов тут немного.

Во-вторых, в городах неизбежно меняется начальство. И тут важно, что оно там делает и для чего. Если у него с головой всё хорошо и оно способно понять, что ему от его предшественников досталось и как это можно использовать, плюс догадывается, что в городе живут те, кто зачем-то его таким, как он есть, сделал, потратив на это свои силы, напрягши головы и использовав немало талантов и умений, то оно город развивает и от этого всем хорошо. Если мозгов меньше, чем самоуверенности и жадности, то оно его доит. А раскурочивая и кромсая, превращая из единого организма чёрт знает во что, или по-тихому — это уже от разного зависит. Любит начальство городское вверенный ему город, или только его использует. Боится верхнего начальства, или нет. Ну, и, конечно, от уровня жадности — и его, и, главное, его людей. Кадры решают всё.

Скажем, в Москве то, что сотворено с её школами и медициной городскими властями и теми, кого они на оба эти направления в последние годы поставили, простить нельзя и москвичи этого им не простят никогда. Хотя тем, кто этим занимался, наверное, это денег принесло достаточно, чтоб им на всё и всех было наплевать. Что очень и очень заметно. Оправдываться тут бесполезно, такого рода вещи надолго запоминаются и очень плохо сказываются на отношении горожан к градоначальникам. Нелепое втыкание в столицу гигантской страны имперского типа американских высоток — до первого большого пожара или обрушения (Москва не Манхэттен с его гранитом — карст есть карст), тоже ничем, кроме жадности городских властей и застройщиков объяснить нельзя, а это глупо. Не продадутся те квартиры, хоть тресни.

Другое дело, что тут нет и изначально не предполагалось ни архитектуры, ни градостроительной стратегии, а есть желание выжать из любого свободного куска территории максимум денег, и хоть трава не расти. Ну, тоже понять можно. Как и идиотскую чехарду с бордюрами и плиткой, которые уже даже особо не раздражают, а просто вызывают гомерический хохот. Что плохо, хотя никто из причастных к этой карусели, такого рода нюансов не понимает. Поскольку верхнее начальство замечаний не делает и даже наоборот, как это с реновацией удачно прокатило, значит всё, вроде как, в порядке. Чисто, киоски лужковские снесли — чего ещё надо? А что цены ломовые и на дорогах вечные пробки, так перебьются людишки. Они кто? Население? Ну и пошло оно… Вот так всегда большие неприятности и начинаются. С малого.

Города меняются. Те, кто в них приезжают, всегда одинаковы. Они же зачем в центр из провинции едут? Столицу покорять. Ну, а на пути к этому чего только не бывает… Только мушкетёры на шпагах дрались, а нынешние обходятся ножами и травматами, и приезжают не из Гаскони, а с Кавказа или из Средней Азии. Как правило, молодые люди, ведущие себя так, как себя ведёт любая молодёжь, вышедшая из-под контроля старшего поколения. Благо, их в городе никто не знает, ответственности они ни перед кем не несут и это опьяняет, вот и сбиваются в вольные стаи. Называется в просторечии: «праздник непослушания». Иногда плохо заканчивается. Иногда нет. Гасконцев в Париже хотя бы пас капитан Де’Тревиль, а чеченцев в Москве — Рамзан Кадыров. Прочие без пригляда. И это не только у нас.

Главное здесь, чтобы приезжие не сбивались в плотные национально замкнутые кварталы, типа гетто или фавел. Как только это где-то началось — хана городу. Заметно по Америке и Европе, где процессы такого рода остановить уже практически нереально. Из-за чего там идёт нарастающая люмпенизация мегаполисов, в которых рядом с благополучными кварталами вырастают такие клоповники, в которые и полиция-то старается не соваться. И тут властям глаз да глаз нужен, особенно сейчас, когда идёт вовсю новое Великое переселение народов. Идёт по всей планете, от Южной Африки до Британии, Германии, Скандинавии и России. Только к нам пока из Африки, Южной Азии, с Ближнего Востока и Южной Америки народ особо не едет. А так — один к одному. Но это уже отдельная тема…