Юркисс напомнил, что не всё продается.

Клип, от которого может ностальгически стошнить даже Тимати, вывалил в Сеть сын звукобарона Владимира Киселева, жутко подставляя не только своего отца, но и людей, которые тому доверяют. Парень с псевдонимом Юркисс уже был на слуху, когда по неизвестным причинам оказывался в наградных списках не только подконтрольного папе «Золотого граммофона», но и куда более значимых ведомств.

А теперь — до лоска безвкусный клип, в котором набитый купюрами мальчуган рассказывает, что он себя ощущает сыном Эскобара. И это отличная иллюстрация, что далеко не всё можно купить за деньги. Клип наглядно показал, что природа не «назвала прайс», а вручила мальчику примерно те таланты, что он, судя по поведению, и заслуживает.

Мы все еще цепляемся за надежду, что это был стеб — чудесно замаскированная, доведенная до гротеска пародия на золотую молодежь в шоу-бизнесе и за его пределами. Но если это не так, то, следуя предложению Юркисса, прайс за просмотр клипа до конца мы выставляем на уровне примерно миллиарда рублей. И в два раза больше — за то, что смотрели это со звуком.

Хотя нет. Не нужно денег. Можно просто попросить больше не прикасаться к нотам или тому, что Юркиссу ими кажется?