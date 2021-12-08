Далеко от народа

Metacritic опубликовал предварительный топ лучших сериалов года, основанный на оценках ведущих критиков из Vanity Fair, Variety, The New York Times, Time, Esquire и некоторых других изданий. Список лидеров может изрядно удивить людей, привыкших больше следить за чисто зрительскими рейтингами.
1. «Наследники» (HBO)
2. «Хитрости» (HBO Max)
3. «Подземная железная дорога» (Prime Video)
4. «Псы резервации» (FX)
5. «Белый лотос» (HBO)
6. «Мейр из Исттауна» (HBO)
7. «ВандаВижн» (Disney+)
8. «Другие двое» (HBO Max)
9. «Тед Лассо» (Apple TV)
10. «Убийства в одном здании» (Hulu)
11. «Шершни» (Showtime)
12. «Чем мы заняты в тени» (FX)
13. «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» (Netflix)
Список не финальный — Metacritic будет обновлять его в течение декабря и января.