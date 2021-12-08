Далеко от народа

репортаж из Красноярского края ЗАРПЛАТУ – ТАЗИКАМИ Вдоль всей автомагистрали по пути в Красноярск на обочине стоят сотни людей. Перед каждым из них – гора автомобильных покрышек. Поначалу я не мог понять: почему все торгуют одним и тем [Читать...]

Помните судебную обиду Скарлетт Йоханссон на Disney? Ушлый Микки Маус обещал актрисе проценты с кассовых сборов «Черной вдовы», а сам запустил картину в премиум-стриминге, где никакие проценты не оговаривались. Скарлетт подала в суд, Disney внес вдову в «Черный [Читать...]

Еще на заре “перестройки” экономисты предсказывали, что в России, как в стране развивающейся, два сектора экономики “обречены” на успех сырьевой и телекоммуникационный. Если с первым все ясно, то успех второго ясно доказала на примере своего головокружительного взлета фирма [Читать...]