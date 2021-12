Стало понятно, что произошло с Землёй Санникова

«Мои (твои) тёмные желания» по хорошему нужно было бы издавать на лейбле Italians Do It Better. Помимо ощутимых сходств с мастодонтами тёмной поп-музыки Chromatics, обожаемых Дэвидом Линчем, Лиза Ooes предлагает широкий спектр нетривиальных звуковых приемов и крючков, работающих [Читать...]

Роме Зверю в декабре исполнился 31 год, и в его музыке тоже наконец проявились признаки взросления. Скорее всего, это произошло не потому, что Рома заглянул в паспорт и осознал, что на четвертом десятке петь о тинейджерском гормональном томлении [Читать...]