Ну, вот и окончательно стало понятно, что произошло с Землёй Санникова. Полуостров с мысом Месяцева на архипелаге Земля Франца-Иосифа окончательно отделился от острова Ева-Лив. Лёд растаял — и это в Арктике явно произошло не в первый и не в последний раз. И, кстати, не только в Арктике: с Антарктикой то же самое происходит. И тут бы самое время наладить систему международного сотрудничества по исследованию происходящего в высоких широтах и работу по компенсации всего того негатива, который могут принести изменения климата и использованию того позитива, который в результате может случиться, но человечеству не до того. Занято оно. С ветряными мельницами борется, пустопорожние конференции проводит, да бабло пилит.

Какое отношение имеют недавно прошедшие тусовки в Риме и Глазго, заклинания генсека ООН и других высокопоставленных идиотов, насчёт того, чтобы не допустить повышения температуры на планете на какое угодно количество градусов, Парижское соглашение, Монреальский протокол, завывания Греты Тунберг сотоварищи и страшилки Чубайса про то, что он называет «энергопереходом» к реальным проблемам и потребностям рода людского и планеты в целом? Да, в общем, никакого. Или такое же, как борьба за права трансгендеров к реальному равноправию полов. Модная чушь, спекуляции и интриги бюрократов, пытающихся на пустом месте отжать себе и другим бесполезным бездельникам, к числу которых безусловно относятся политики и бесчисленные активисты бесчисленных общественных организаций, побольше ресурсов у тех, кто занят чем-то реальным.

Проблем между тем до черта — настоящих и важных, только не занимается ими никто. Извержения вулканов и лесные пожары могут покончить с людьми куда быстрее, чем всё то, чем занимаются борцы с современной промышленностью, но кому это важно? Что, соглашение о защите лесов приведёт к тому, что их по-настоящему будут защищать, или хотя бы перестанут вырубать и выжигать под плантации? Или кто-то всерьёз займется очисткой океанов и суши от мусора, вместо того, чтобы заваливать им планету или сжигать? Или хотя бы японцев и норвежцев заставят перестать охотиться на китов, а у нас справятся с браконьерами, выбивающими под ноль сайгаков и диких северных оленей? Чёрта с два это произойдёт. Такая уж свинская система, расхваленная сто тысяч раз современная демократия со всеми её бюрократами, работающими на самих себя. Пора её заменять.