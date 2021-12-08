Современный молодняк

Зря мы скептически к современному молодняку относимся. Особенно к детям начальства и его друзей. Они, конечно, с возрастом выглядят совсем смехотворно — эдакие инфантильные дебилы обоего пола, а если ещё и остаются без денег и высоких покровителей, так и совсем сливай воду — туши свет, но это же всегда было. Прочитал мимоходом, как Октавиан Август со своей единственной дочкой мучился, так Ксения Анатольевна Собчак вообще по сравнению с ней весталка. Непорочная дева, чистая нравом и помыслами, живущая исключительно ради возвышения семейной добродетели, к славе своего досточтимого рода и преумножению величия Третьего Рима, коим мы ныне, согласно официальным отечественным историческим версиям, являемся. И да пребудет с нами Сила!

Что должна делать самка обезьяны ради того, чтобы преуспеть в этой жизни? Привлечь внимание альфа-самца и удержать его по возможности долго. А когда и если овдовела, перейти в категорию тех, кто гоняет молодых, выбирает первой лакомый кусок и чтобы ей почаще шерсть вычёсывали, демонстрируя её высокий статус и положение в стае. Что должна делать ради того же самого нынешняя девица прельстительного и среднего возраста? Внешность, первичные навыки по части кокетства, информированность о простейших способах удержания в своей орбите самцов (тут уж, кто на каких специализируется) и первичные сигналы, которые легко читаются противоположным (а по нашим временам с их выдающейся толерантностью, и собственным) полом. Всё. Остальное не так важно.

Нет, конечно, на тех, что были раньше, умниц и умелиц, смотреть было куда приятнее, с ними было о чём поговорить и имело смысл жить долго и счастливо. Но это если относиться к жизни всерьёз. А если оценивать успешность исключительно по размеру личного капитала, так инстаграммщицы, блогерши, рэперы и тик-токеры загребают лавэ лопатой, живут без заморочек и точно напрягаются куда меньше, чем врачи, учёные и инженеры. Ну, и на чьей стороне история? Накачанная задница, стройные ноги, бюст правильного размера, гладкая кожа, хорошие волосы, губки бантиком и прочий правильный внешний экстерьер ценился во все эпохи. «Прелесть какая дурочка», — это про них Жванецким было сказано. А если ещё по характеру весёлая, не злая, не зануда, без комплексов и про душ и макияж не забывает…

И на фига такой тёлке знать, в каком веке правил Пётр I, что такое Большая Медведица и чем она отличается от Медведицы Малой, а также, про что писал Гомер, про что Шекспир, а про что Лев Толстой с Чарльзом Диккенсом? Не говоря уже про Гёте, Гейне, Пушкина и Маркса с Энгельсом? Американцы вон, фильмы снимают про нашу революцию, в которых Ленин выступает с Мавзолея Ленина (это не шутка!), и ничего. Клюква, так клюква. Называется: обратная эволюция. Сначала из приматов в человека разумного, теперь наоборот. Как там Греф говорил, что «простые вещи надо делать сложно, а сложные просто»? Ещё губернаторы над ним хихикали, а премьер им строго за это выговорил? Прав был. Правильные связи надо наверху иметь и прочную крышу. Тогда всё в шоколаде будет. Такова правда жизни. Увы.