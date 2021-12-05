Украина перенесла войну с Россией

Украина в очередной раз перенесла войну с Россией — на сей раз на конец января, когда их министр обороны «ожидает эскалацию», естественно с российской стороны. Было бы даже смешно, если бы ВСУ не продолжали обстрелы Донецка, на которые пока что не встречают ни адекватного, ни какого бы то ни было другого ответа. Если, конечно, не считать таковым бесконечные по этому поводу заявления наших политиков и дипломатов, которые давно уже выглядят странно. И политики. И дипломаты. И их заявления. Поскольку создаёт всё это очень нехорошее ощущение, что те, кто решает судьбы людей и стран, уже не знают, как от всей этой истории избавиться и Украину слить. И наши. И американцы. И европейцы. Только разица в подходах у них всех есть, и большая.

Они делают на Украине всё, что хотят, куроча её, как хотят. Мы разговоры разговариваем. А уж на внутреннюю аудиторию, или на международном уровне это сотрясение воздуха происходит, не так важно. Наблюдается закономерность: что-то случается или вот-вот может случиться, наша армия молниеносно это предотвращает, после чего процессы переходят в руки тех, кто ими обычно рулит, не слишком желая и не слишком умея всем этим заниматься, и мы замираем в летаргическом сне до следующего кризиса, потихоньку роясь в частностях, разбирая завалы и стараясь не вывести Запад и самих себя из зоны комфорта. Строим трубопроводы и АЭС, бодаемся с теми, на кого ещё вчера даже внимания не обращали, кому-то улыбаемся и жмём руки, на кого-то хмуримся… Обычная жизнь постаревшей бывшей империи.

Периодически начальство, которое на удивление привержено принципов мирного сосуществования с очередной сволочью, внешней или внутренней, всё равно, обращает внимание на то, что его готовятся свергнуть, пресекает особо отличившихся по части внутренней крамолы персонажей и начинает долго и упорно объяснять их внешним кураторам, что у них всё равно ничего не выйдет. Те не верят и продолжают пробовать страну на прочность, понимая, что ничто не вечно под луной. И, кстати, никто. Президентов это тоже касается… Что до таких головных болей, как коронавирус, потеря постсоветского пространства (включая Украину), рассыпание вдребезги мифов о «русском мире» и каких-то особых легендарных «духовных скрепах», они, увы, живее всех живых.

Православие, как основа единства народов или даже одного-единственного русского народа, не работает, хоть тресни. Очень неприятный урок, преподанный нам ситуацией на той же Украине и реакцией на неё других православных церквей, в том числе из бывших «братских» республик. Стагнация в экономике и утечка капиталов в особо крупных размерах, кумовство и коррупция, всевластие бюрократии и дурная кадровая политика, Чубайс с «Семьёй» и Ксения Собчак со всеми «питерскими», с нами так и будут до скончания времён. И при этом любой, кто сменит Путина, будет много хуже, чем он. Так что нынешние застойные времена будут вспоминаться будущими поколениями с большой завистью. А, что говорить… Когда там Украина воевать с нами собралась? В январе? Ну, поглядим, что будет.