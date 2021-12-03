По делу затравленный Паль

Дмитрий Пермяков («Интерны», «Холоп», «Гусар») снял любопытную короткометражку «Имхо», посвященную кибербуллингу и институту отмены. На главную роль пригласили известного «не кибер буллера» Александра Паля.

И вот именно это мешает нам радостно заявить, что короткометражка получилась прекрасная, и нужно везде ее продвигать. К самому фильму вопросов и правда почти никаких. Разве что депутат слабоват, а в остальном зарисовка точнейшая, комментарии выдуманных пользователей — вообще снайперские, и как поучительная карикатура общества «Имхо» — это вышка. Механику тупого нарастания лавины общественной ненависти так ювелирно еще, возможно, не показывали.

Но приглашение Паля (ради которого, возможно, всё и задумывалось) — ломает всё. Если в «Имхо» на актера пошел общественный накат по явно надуманной причине, то в реальности Александр косячил абсолютно всерьез, и не травлю, но вполне себе порицание заслужил. А фильм создает ему образ мученика, заодно становясь и долгосрочным козырем в общей колоде индульгенций.

Причем не только для знаменитостей (для которых критика — вообще-то обратная сторона всех связанных со славой привилегий). Мы сами против перекосов и борьбы с фантомами. Но как бы не получилось, что, остроумно высмеивая (в числе прочего) общественную реакцию на случайно загнутые свастикой прутья решетки, мы развязываем руки мразям или фрикам, которые будут мочиться на мемориалы героев, а потом прикрываться «Имхо», говорить, что «случайно», и корчить из себя жертв «ватного кибербуллинга».