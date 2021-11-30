Посмотри на эстраду и… сделай наоборот

Льву Лещенко персонально досталось за мероприятие, устроенное Игорем Крутым. Продюсер не умеет без шика проводить дни рожденья любимых женщин, снова устроил звездную вечеринку (теперь в честь жены), и ожесточенный ограничениями народ этот дубайский пир во время чумы явно не одобрил.

Особенно разозлил публику Лев Лещенко. Музыкант, который в прошлом году устроил громкую раздачу ковида на другой вечеринке Крутого (в честь именин сестры), а затем был чудом спасен врачами, дома сидеть отказывается и продолжает дышать ароматом звездного трения. И технически, его уверенная отповедь (где Лещенко, а где оправдания!) критикам совсем уже слабой не выглядит. Все были с QR-кодами, да и вообще это Дубаи, где «Экспо» проходит и с мерами безопасности очень строго.

Мы не будем призывать эстрадную тусовку голубоогоньковых звезд оставаться в Дубае навсегда, хотя понимаем, насколько эта силиконово-пластиковая орава чужда нынешнему россиянину. Не станем использовать запрещенные приемы, приводя статистику ковидной смертности и намекая, сколько лучших врачей отвлекают на себя беспечные «звезды», ухудшая в итоге эту статистику. Тем более не хотим высчитывать корреляцию дат дубайского пира и трагедии на Кузбассе.

Все гораздо проще. Лещенко заявляет, что и в Москве всё битком. Совершенно верно. И во многом именно потому, что, когда выяснялось, какие меры ограничения готов терпеть простой народ ради себя и близких — наши «звезды» громче всех ныли из-за утраченных гонораров и неустанно устраивали подпольные карнавалы, чтобы чмокнуть друг дружку в искусственные во всех смыслах улыбки. «Ну раз Крутому с Лещенко можно, то я чем хуже?», — думали миллионы и шли заражаться в открытое для них барменом караоке.

Сейчас больше всего достается звездам, активно продвигающим повестку антиваксеров. Но беда в том, что куда более широкая категория тихих саботеров, молча игнорирующих общие правила — наносит не меньше вреда. И пока подставившихся зовут в красные зоны — эти тихие хитрецы радостно тусят в «золотых».

Уважаемые россияне. Смотрите на нашу эстраду и делайте наоборот! Эти отважные люди осознанно, своим примером, показывают вам самые неправильные действия и их последствия. Чтобы не стать, как они, поступайте иначе и будьте всесторонне здоровы.