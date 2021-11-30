Евгения Симонова рассказала о своем онкологическом заболевании

Актриса Евгения Симонова впервые подтвердила поставленный ей в прошлом диагноз — рак легких. Слухи об онкологическом заболевании артистки появились примерно год назад. Евгения Симонова их не комментировала, а ее дочь и вовсе их опровергла. Однако теперь актриса поделилась подробностями своего заболевания в программе YouTube «Скажи Гордеевой». В 2013-м году Евгении Симоновой сделали в Германии операцию, во время которой удалили часть легкого. Биопсия подтвердила онкологический диагноз. По мнению актрисы, к этому привели последствия двух запущенных пневмоний.

— Не было же ограничений! — призналась Евгения Симонова. — Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла.

Когда со временем информация об онкологии просочилась в прессу, Евгения Симонова старалась не обращать на нее внимания и призналась, что не боится смерти.

— Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет, — рассказала она. — Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова.

Кроме того, в программе Евгения Симонова затронула темы счастья, детей, отношения с Сталину и Ленину, депрессии, восприятия своей внешности и судьбы своего гонорара за съемки в фильме «Афоня».