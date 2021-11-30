Михалков красиво напомнил, что клевета — это преступление

А ведь и правда уже почти забыли об этом в мире постправды и логики «кто первый в СМИ — того и правда». Спасибо, что напомнили, Никита Сергеевич! Вот правда спасибо.

Очередной выпуск «Бесогона» получился особенным. Михалков выдал в эфир настоящее, полноценное расследование профессионалов, подробно рассказав, как именно и какими средствами на него была совершена информационная атака, призванная опорочить его репутацию.

И вот теперь на этом частном примере зрителям в разрезе показали, как работает черный пиар в мире сегодняшних информационных технологий. Никита Сергеевич как режиссер слил в выпуске очень разные элементы: здесь и дотошное профессиональное расследование, и слезы покаяния «инфокиллера», и обращение к зрителю («сколько судеб поломали публичные наветы!»), и интрига с запиканным пока именем заказчика…

В любом случае выпуски «Бесогона» уже не в первый раз становятся краеугольными камнями, прецедентами, камертонами. Мы смирились с потоками лжи, клеветы и фейков, почти не заметили, что с этим, вообще-то, уже начали бороться законодательно, и вот появляется Никита Михалков, который не постеснялся и не поленился объявить войну своим клеветникам, разгромно в ней победил и показал нам механизм пути к этой победе.

Остался, правда, вопрос: как именно карать клеветников и инфо-фриков? Чисто законодательно, или общество в состоянии выработать механизм информационного и репутационного воздаяния? Чтобы официально пойманный на злостной клевете лгун обретал-таки статус лгуна хотя бы в глазах большинства (для маргиналов он все равно останется «мучеником, борцом» и даже, в отдельных случаях, «маэстро»).

«Успешная» истерия антиваксеров показала, какую цену вынуждено платить общество, в котором на лгунов и фриков не нашлось своевременной управы. Сейчас это — 1200 жизней в день, и ни одна Шукшина, Боня, К. Гордон или, прости Господи, Четверикова не признает за это свою личную ответственность. А значит, нужно научиться эту ответственность возлагать: доказательно, системно и надолго. И желательно не запикивая самые отвратительные имена.