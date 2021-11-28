Сын неба и его карма

Криком кричит по всем информационным ресурсам народ патриотический, недовымерший, разных национальностей, партийных и политических пристрастий: доколе, царь— батюшка (или Царь-батюшка, с заглавной буквы — как по нынешним временам правильнее писать, уже и не разобрать)?! Теряем страну! Вот уже её и открыто, напоказ делить готовятся, и карты под это рисуют, и сроки все обозначены, и цели определены, а самая среди них наиглавнейшая — ты сам, пресветлый! Твоя персона — основная для ворогов мишень и они того не скрывают. Восстань же ото сна своего летаргического, разгони шелупонь, на державу налипшую и её досуха выдаивающую, да высасывающую, верни в страну деньги из неё выкачанные, или хотя бы приостанови этот поток…

Воспрянь, отец родной!Шугани своих врагов скрытых и открытых — внешних и внутренних, приструни соседей злочинных, из числа хотя бы особо наглых, построй баскаков своих, чтобы не так самодурствовали и зверствовали, да начни что-нибудь для страны в самой этой стране делать, а не только трубами экспортными газовыми заниматься, немчуре обогрев да свет обеспечивать, да турецкому султану за свои кровные бабки АЭСы строить. Но молчит Небо (это, кто не в курсе, из древней и средневековой китайской лексики), не отзывается на голоса малых сих, и Трон молчит, и не слышно из Нефритового Чертога и Яшмового Павильона в ответ на мольбы, стенания и прошения ничего более или менее конструктивного. Только бормотание бесконечное, в единый гул сливающееся, наподобие того, которое пчелиный рой производит.

То придворные гундят, когда Сын Неба уже прошествовал к себе молиться богам и можно его евнухам, наложницам и столоначальникам, чуть расслабившись, меж собой потрындеть, да посплетничать. А после, расслабившись, продолжают они творить невозбранно всё то, что творят. Ибо милостив к ним и милосерден Первый, не свирепствует он и не пресекает никого из своих приближённых до последней крайности, а некоторых и после неё. Отчего и благодетельствует Семья и ставший символом нашей эпохи и страны Чубайс, и вечная Ксения Собчак, и все питерские, да и много кто ещё. Ибо либерализм, и демократия, и все права человека с гуманизацией юстиции вместе взятые для того и существуют, чтобы богатые становились ещё богаче, а пацаки то или чатлане, неважно. Главное, чтоб цветовая дифференциация штанов ими соблюдалась, а с этим у нас строго!

Понять несложно. Такие правила игры. Кто после распада Советского Союза на его развалинах наверх выбился и в разных соотношениях до сих пор везде и правит? Партхозактив среднего и высшего звена, а уже много где — их дети и прочие родственники, или приближённые. Бандиты — из тех ОПГ, что оказались получше организованы. Воры и жулики, сумевшие урвать большую пайку, чем другие, вышедшие в олигархи и ставшие фигурами мирового масштаба, выйдя на международную арену. Традиционные лидеры, клановые, племенные и религиозные — всех конфессий. Хотя как копнёшь, Адата там куда больше, чем Корана, а суеверий средневекового толка больше, чем Библии. Националисты, в том числе неонацисты, которых Запад так любит. Ну и, понятное дело, силовики всех типов и ведомств.

Понятный расклад? Так чего тут не понять! Всё просто. Пока ещё боятся и слушаются, хотя бы для близиру, не всерьёз, а понарошку, но чтоб не дай Б-г, не осерчал Первый, и никто особо не наглеет по части внутреннего сепаратизма. Хотя перспективы отделения на будущее просматривают, себе запасные аэродромы готовят, с будущими потенциальными крышами контакты налаживают и основу для собственной государственности формируют и защищают. Как тот же Госсовет Татарстана, который насчёт поста президента этого самого Татарстана на редкость показательно упёрся, под так или иначе надвигающийся трансфер высшей власти. И они в этих устремлениях, если что, одни не окажутся. Ну, а на постсоветском пространстве и вовсе лафа. Там сейчас главное — русский дух выкорчевать.

Отчего в том же самом Туркменистане, где вот-вот Каспийскую конвенцию похоронят, начали увольнять в детсадах воспитателей за показ мультфильмов на русском языке? Там просто начальство самое бесхитростное, да чисто конкретное. А так… Все всем всё вспоминают, что было до того, как в империю попали, мстят как могут, а метрополию бывшую — Россию, искренне ненавидят и за всё, что было, плохое, и тем более за всё хорошее. Но при этом используют и по сей день доят, как только могут. Пока ещё оглядываются иногда: не слишком ли со своими бзиками и своими новыми крышами перебрали, не отольётся ли чем, но всё реже и реже. Очень уж явно не хочет наш Первый никуда ни по какому поводу вмешиваться. И понять его можно. Разобраться в этой каше и отстроить её — это же так напрячься надо! Ну, вот мы и имеем то, что имеем. Карма такая.