По словам главврача «Кащенко», на фоне нынешней пандемии коронавируса произошёл скачок тревожно-депрессивных расстройств. Шиза, короче говоря, сильно в стране и её ближних и дальних окрестностях развилась. И ведь не поспоришь! Осеннее обострение так и прёт. То Рашкин с лосём, то американцы со своим странным «Гаванским синдромом», то поляки с приглашением к России (!) присоединиться к ним против Китая, то Зеленский с теорией заговора и манией преследования в отношении той же России, которая аж с Камчатки готовится на Украину нападать. Чистый дурдом. Цирк на конной тяге в исполнении отечественных и зарубежных политиков. Прямо как при советской власти было: «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»…

И, главное, только ко всей этой хворобе приспособились и немного расслабились, понимая, что дурнее Собчак с Богомоловым и Моргенштерна с Милохиным уже ничего не будет, и даже Бузова меньше раздражать стала, как свалилась новая напасть. Пришла беда, откуда не ждали, налетело Чудо-Юдо заморское, на всю голову треханутое. Объявил украинский, а точнее киевский писатель и, как о нём пишут в газете «День», философ, Кралюк, что Поволжье — это не Россия, поскольку Волга — никакая не русская река. И насчёт областей и городов конкретизировал. Саратовская и Волгоградская области по его раскладу — не наши, а города Энгельс и Волгоград, вообще украинские. Ну и ещё Брянская, Курская, Белгородская, Ростовская и Воронежская области их, а также российский Краснодарский край.

Получается Великая Украина, которую, естественно, основали Великие Укры. Победители персов и греков, римлян и готов, гуннов и москалей. Те самые, которые вырыли Чёрное море, а из образовавшихся излишков земли насыпали Карпаты, ходили походами от побережья Атлантики до Тихого и Индийского океанов, открыли Америку, Австралию и Антарктиду и закроют Россию, прибрав себе в хозяйство всё, что на её территории полезного найдут. Так что прав кащенковский главврач. Так сильно нынче дурка его будет востребована, что никаких мест не хватит. Может, поэтому они там, в столице страны потомков Великих Укров, граде Киеве, такие и борзые, что на голову скорбные? Их же оттого никто и не трогает, что бы они ни творили и не несли. Ну, как это у них заразное? Ещё, неровён час, покусают…