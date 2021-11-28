Равшана на пути к чемпионству

Завершились съемки сериала «Чайки» Антона Сиверса. Спортивная мелодрама расскажет о попытках сурового тренера превратить ватагу калининградских девчонок в чемпионок страны по волейболу. Зачин отдаленно напоминает «Дылд»: тренер-мужчина вынужден возглавить провинциальную команду волейболисток, но вот дальше все явно пойдет иначе. И уровень волейбола здесь все-таки будет не студенческий, и саму игру обещают не держать в роли лишь сюжетного антуража.

Ну и личность тренера, конечно, сильно иная: уже не Павел Деревянко в классической роли Павла Деревянко, а Михаил Пореченков, скорее всего, в роли почти классического Михаила Пореченкова. Если в «Дылдах» тренер больше создавал проблемы своим подопечным, то здесь намекают, что он будет их скорее решать, заодно пытаясь разобраться в отношениях с дочкой-подростком.

Кроме Михаила в сериале сыграют Равшана Куркова, Илья Любимов, Юрий Чурсин, Александра Богданова и другие актеры (наверняка и малоизвестные, как часто происходит в спортивном кино). Участие Равшаны Курковой хочется отметить отдельно — поразительно универсальная личность, гармоничная в любых условиях: и стихи прочтёт на Ютуб, получая миллионы лайков, и стрелка в Балканском рубеже сыграет, и скучающую домохозяйку в «Контакте», и как врач в «Чернобыле» убедила, так еще ж и спортсменка отличная — в кадре на площадке словно олимпийская чемпионка смотрится.

Премьера состоится в следующем году на канале «Россия».