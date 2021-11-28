Снимай или плати

Супруга Джонни Деппа Эмбер Херд подала в суд заявление на развод. Как сообщает TMZ, это произошло 23 мая 2016 года. В документе она сослалась на «непримиримые разногласия» и попросила суд о супружеской поддержке. Депп ответил на заявление жены [Читать...]

Компания Джонни Деппа Infinitum Nihil переходит от Warner Bros. к Disney, сообщает Variety. По новому соглашению актер будет совместно с Disney разрабатывать свои последующие проекты, такие как пятая часть «Пиратов Карибского моря», адаптация мюзикла «В леса» и сиквел [Читать...]

Джонни Депп может сняться в фантастическом боевике студии Warner Bros. по мотивами популярной компьютерной игры «World of Warcraft». К проекту был одно время прикреплен автор «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми, однако, как стало известно вчера, картину снимет режиссер «Луны [Читать...]

Актриса Ребекка Холл («Престиж», «Город воров») собирается сняться в режиссерском дебюте Уолли Пфистера «Превосходство». Напомним, что в качестве продюсера выступает Кристофер Нолан, на фильмах которого Пфистер работал оператором. К проекту также прикреплены Джонни Депп и Пол Беттани. В [Читать...]

Очередным скандалом закончилась попытка Джонни Деппа начать выплаты по разводу с Эмбер Херд. 25 августа 2016 года адвокаты актера заявили, что, в соответствии с желанием Эмбер передать все деньги на благотворительность, Джонни готов избавить ее от лишних хлопот [Читать...]