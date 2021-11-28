{ 28 ноября 2021 }

Снимай или плати

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Одним повесточка ломает карьеры, другим — сундуки. Создатели «Фантастических тварей» обязаны выплатить Джонни Деппу 10 миллионов долларов за отказ от его актерских услуг в продолжении франшизы.

Это не просто неустойка, а практически весь его гонорар за фильм — контракт заключали, видимо, более толковые юристы, нежели защищающие Деппа в судах. Выражаясь языком нефтегазовых рынков, контракт был заключен по принципу «снимай или плати». Напуганные грязью, вылитой на Деппа его бывшей супругой Эмбер Хёрд и ватагой ее боевых феминисток, Warner Bros. выбрали второе.

Джонни Депп получит деньги. Warner Bros. — имидж верного слуги «культуры отмены». А проиграло — кино и простые зрители, кажется, начинающие понимать, кто такие фантастические твари, и где они обитают.

НЕВМИНКУЛЬТ


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