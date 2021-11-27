Поймай меня, если хочешь

Восемь миллионов долларов на побрякушки для супермодели Миранды Керр. Еще более дорогие подарки для Леонардо Ди Каприо, финансирование съемок «Волка с Уолл-стрит», активное участие в массе американских проектов в сфере шоу-бизнеса… Все это ошалевший от безнаказанности малазийский мажор Джо Лоу приобретал на ворованные деньги, а теперь назван гениальным мошенником и станет героем потенциального сериального хита.

«Гениальность», честно говоря, выглядит на уровне наших нуворишей с залоговыми аукционами. Юный мажор получил доступ к верхам Малайзии, поучаствовал в создании суверенного фонда благосостояния, затем упер оттуда 5 миллиардов долларов и безнаказанно шиковал на них в США годами, пока в родной стране люди умирали от голода. И чего б про такого умницу не написать книгу, а потом не снять сериал? Последний уже готовится, и за съемки отвечает создатель «Карточного домика» Бо Уиллимон.

Честно говоря, будет тяжело понять любую интонацию, кроме яркого изобличения нравов Голливуда, звездам которого абсолютно плевать, кто втерся в ним в доверие, задаривая артефактами. Если же Уиллимон снимет историю о «гениальном мастере почти легальных лазеек», то станет понятно, что сериал — купленная все еще копошащимся на свободе Лоу индульгенция. Суды уже шлифуют молотки в ожидании процесса над аферистом, не исключен суд присяжных, и тут образ «милого парня» в топ-сериале может оказаться предельно кстати.