{ 27 ноября 2021 }

Русский ниндзя — как японский, только американский, но русский

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

СТС доказывает свое умение выдавать большие шоу и искать новое в старом. Отстроили заново «Форт Боярд», а теперь запустили экстремальный проект «Русский ниндзя» по, казалось бы, устаревшему американскому шоу, идущему уже 24 года во многих странах мира.

Похоже, у широкой публики проект вызвал обезоруживающе солидное внимание. Премьерный выпуск собрал у экранов 16,1% российских телезрителей в возрасте 10—45 лет (22.11.2021, 19:59—22:05, Россия, 100 000+, Mediascope), оставив позади конкурентов по слоту. Причем интерес зрителей нарастал на протяжении двух часов эфира (видимо, детвора подключилась, узнав, что их кумир Моргенштерн в обойме), а к финалу доля составила огромные 20,4%.

Сложно сказать, сохранится ли интерес в дальнейшем. На испытания крутых и необычных ребят у нас поглазеть любят, и если в шоу появятся дополнительные струны, кроме классической нервной «упадет — не упадет?» — шансы весьма неплохи.

НЕВМИНКУЛЬТ


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