{ 27 ноября 2021 }

У Техаса — свой Шварц

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [политика]  

Что Мэттью Макконахи актер на все руки и роли — мы знали давно. Он убедителен и в приказе: «Прекрати дышать!», и во время свадебных переполохов, и даже в черной дыре. Поэтому неудивительно, что разочарованные в политиках американцы готовы увидеть в актере и губернатора, причем вовсе не на киноэкране.

Опрос, проведенный в штате Техас, показал, что за Мэттью готово проголосовать вполне себе уверенное большинство избирателей. И так как опрос проведен не шутки ради, а опирается на объявленную еще весной готовность Макконахи поучаствовать в выборах — «штат одинокой звезды» в скором будущем может и правда возглавить настоящая звезда.

Не сказать, что такая уж сенсация для США, где первые лица зачастую именно играют власть, а не являются ею лично. Но вот как раз Мэттью и правда вызывает доверие своими киношными образами. Убедительный мужик, не «слуга народа» какой-нибудь с дутой важностью и натренированной годами хрипотцой.

НЕВМИНКУЛЬТ


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