Кевина Спейси выгнали, а теперь заставляют оплатить миллионы издержек

Карьера Кевина Спейси заваливается буквально карточным домиком. Американский суд обязал актера выплатить 31 миллион долларов студии MRC — именно в эту сумму там оценили затраты на «жизнь сериала после Спейси». В «Карточном домике» пришлось переписывать сценарий, сокращать число серий и, видимо, нанимать рецензентов, которые убеждали бы, будто сериал не скатился в унылую пропаганду еще при Спейси.

Отсекая лишнее, получаем примерно следующую картину. Когда началась шумиха вокруг былых домогательств Спейси, студия в эйфории MeToo уволила актера, а потом заставила его же оплатить последствия такого решения. Какую бы брезгливость ни вызывали у нас грязные гомотанцы актера — логика и порядочность студии выглядит уж точно не лучше.

Спейси сдаваться не намерен и подал встречный иск, утверждая, что обвинения в домогательствах не давали оснований для расторжения контракта. Смелое заявление в стране, где во враги народа моментально записывается любой, кто не успел обвинить в харассменте раньше, чем обвинили его.