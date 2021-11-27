{ 27 ноября 2021 }

Кевина Спейси выгнали, а теперь заставляют оплатить миллионы издержек

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Карьера Кевина Спейси заваливается буквально карточным домиком. Американский суд обязал актера выплатить 31 миллион долларов студии MRC — именно в эту сумму там оценили затраты на «жизнь сериала после Спейси». В «Карточном домике» пришлось переписывать сценарий, сокращать число серий и, видимо, нанимать рецензентов, которые убеждали бы, будто сериал не скатился в унылую пропаганду еще при Спейси.

Отсекая лишнее, получаем примерно следующую картину. Когда началась шумиха вокруг былых домогательств Спейси, студия в эйфории MeToo уволила актера, а потом заставила его же оплатить последствия такого решения. Какую бы брезгливость ни вызывали у нас грязные гомотанцы актера — логика и порядочность студии выглядит уж точно не лучше.

Спейси сдаваться не намерен и подал встречный иск, утверждая, что обвинения в домогательствах не давали оснований для расторжения контракта. Смелое заявление в стране, где во враги народа моментально записывается любой, кто не успел обвинить в харассменте раньше, чем обвинили его.

НЕВМИНКУЛЬТ


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