Эдуард Бояков и Тайная комната

Несмотря на скоропостижное расставание со МХАТом, Эдуард Бояков продолжает генерировать инфоповоды один другого заковыристее.

Новый гендиректор театра Владимир Кехман рассказал журналистам о быте ушедшего худрука. Так, свой кабинет Бояков украсил горящими лампадами. Также была обнаружена тайная, неприметная комната, которую Бояков устроил под молельную, с иконами и — внимание — мощами. Любопытно это сразу по нескольким причинам.

Насколько нам известно, мощи — особый, если можно сказать, артефакт, хранить который необходимо только в храмах и с учетом всех условий. Как они попали к Боякову, зачем ему держать их при себе на постоянной основе и, в конце концов, чьи они? Во всем этом новому руководству еще предстоит разбираться.

Другой момент, скорее, идеологический, из разряда вопросов мироустройства. Мы можем только приветствовать, что Эдуард Владиславович пришел к Богу. Но с учетом накопившихся проблем, тратить бесценное рабочее время на духовный поиск, как минимум, странно. Зарплату же ему платили не за это…

Ну и место. До боли вся эта история напоминает нуворишей из 90-х, пóтом (в меньшей степени) и кровью (в бóльшей) заработавших свои миллионы. Практически у каждого такого бандита-бизнесмена было по личной часовенке, где они замаливали прошлые грехи. Театр вот только не в собственности у худрука — и слава Богу, что с причудами наемного менеджера можно разобраться увольнением.

В одном мы согласны. Такую работу — действительно, только отмаливать.