{ 27 ноября 2021 }

«Битлз» туда и обратно, а потом снова туда и снова обратно

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Музыка]  

Талант Питера Джексона рос в семье один — без таких сестер, как, например, Краткость. Режиссер всегда подходил к истории основательно. И если человек умудряется скромную книжечку о хоббите, пробежавшемся буквально туда и обратно, развернуть в три длиннющие картины, можно было догадаться: рассказ о самой культовой группе века — коротким получится вряд ли.

Но Джексон план выполнил и перевыполнил. Его документальная трилогия “Битлз: Вернись”, которую уже на следующей неделе ждут эксклюзивно на Disney+, из объявленных 6 часов выросла до восьми (157мин+173+138).

В центре внимания — подготовка к первому живому выступлению The Beatles после двухгодичной паузы. Обещают целиком показать последнее живое выступление группы в полном составе на крыше Savile Row, а также передать теплоту, товарищество и творческий дар, которые определили наследие культовой четверки. Собрана лента из 60 часов ранее не показанных кадров и свыше 150 часов неуслышанных аудиозаписей.

60 часов видео и 150 часов аудио — и все о The Beatles!.. Тут бы и великие мастера короткометражек меньше, чем в восемь часов, не уложились. Воистину режиссера определяет не кисть, а нож.

НЕВМИНКУЛЬТ


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