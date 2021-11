«Битлз» туда и обратно, а потом снова туда и снова обратно

Жизнь такая пошла, что на секунду отлучишься по срочному неотложному, обратно возвернешься, глядь – а твое насиженное гнездышко занято на две пятилетки вперед. Как говорится, свято место… Хотя – с другой стороны – не место красит человека… К [Читать...]

10 сентября группа The Retuses в полном составе примет участие в уникальном музыкальном фестивале молодых российских групп «ROCK on the ROOF», который состоится уже в эту субботу на крыше центра дизайна «Artplay на Яузе» в Москве. Как известно, [Читать...]

Продолжается работа в студии Владимира Матецкого над вторым альбомом группы “Пики-козыри”. Солистом и автором текстов всех песен является Михаил Файбушевич (экс-”Веселые ребята”), а композитором – Владимир Матецкий. Как сообщил последний, уже записано три композиции: “Пошло-поехало”, “Горькая рябина” и [Читать...]

Концерт группы «Секрет» состоится 26 апреля 2014 года в Crocus City Hall. Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов представят программу «Секрет 30 лет. На бис». Напомним, что свое 30-летие бит-квартет отметил в апреле 2013 года [Читать...]