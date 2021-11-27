«Ленфильм» оцифрует шедевры по нашему выбору

Интересное предложение от «Ленфильма». Киностудия стоит на пороге масштабной реставрации и оцифровки своих лучших фильмов. И решение, какие именно картины будут доводиться до современного уровня технологий, захотели разделить со своими зрителями.

Создан специальный опрос из полусотни предложенных фильмов можно выбрать от пяти до десяти самых любимых, и на основании зрительских предпочтений и будет сформирован план реставрации.

Кроме прочего получился толковый пиар. Большинство зрителей обычно совершенно не обращает внимания на студию, сделавшую фильм, а тут получился отличный способ напомнить. Мы, например, без удивления, но с интересом узнали, как много литературной классики экранизировали именно в Питере.

За нее в основном и проголосовали. Наш список: «Двенадцатая ночь», «Женя, Женечка и катюша», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Республика ШКИД», «Собака на сене», «Старший сын», «Труффальдино из Бергамо», «Укротительница тигров», «Хроника пикирующего бомбардировщика». Но признаём, что многие другие отличные картины просто подзабыли, однако будем рады увидеть их в современно аудиовизуальном качестве.