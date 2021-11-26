Почему всегда хочется то, чего больше нет?

Обратно в детство, чтобы ещё не было школы, но не совсем в мелкое, от которого почти не осталось воспоминаний, а лет в шесть. Читать уже умеешь, играть можно целый день и все ещё живы. Родители молодые, у папы ещё впереди первый инфаркт, а у мамы — операция по удалению почки, после которой она следующие полвека жила с одной, оставшейся. И, кстати, очень оптимистично и бодро жила. Они, наши родители, вообще были оптимистами. И их родители тоже. Папе с мамой досталась в молодости война, а дедушкам с бабушками ещё и Первая мировая война, революция, Гражданская война и период репрессий… Им не до пессимизма было. Как на нынешних околоинтеллектуальных страдальцев посмотришь, типа Быкова с Уткиным, да послушаешь, что они несут, так смешно становится…

Очень хочется в юность. То ли в те две недели после вступительных экзаменов, когда уже знал, что в институт поступил, но учёба ещё не началась, то ли в летние каникулы, когда сессии заканчивались и можно было слегка расслабиться перед заводскими практиками… Ну, или в стройотряд в Венгрию, в лето 1978 года — первую заграничную страну, которую увидел в жизни, причём в одной компании с другом, что с тех пор и практикуешь. Сколько их было потом, этих стран и городов, экзотических блюд и роскошных пейзажей, дорогих отелей, с которыми общежитие колледжа имени Банки Доната, куда нас заселили по межвузовскому обмену, и рядом не стояло, а помнится лучше всех именно то лето и та поездка. Хотя чего удивляться? Друзья-то остались те же.

Очень хочется в молодость. Дети ещё маленькие, мы с женой полны сил, а работа на заводе хоть и грязная, и тяжёлая, и чертовски опасна, зато денег хватает на всё. Первая квартира, отремонтированная своими собственными руками, здоровья столько, что хоть вёдрами носи и уже можно особо не заморачиваться насчёт того, что и кому говоришь — нет больше прежнего ощущения, что каждый второй может настучать. А потом и вовсе полная свобода. Делай и говори, что хочешь, никто не мешает. Выплывешь — молодец, потонешь — твои проблемы, на то и голова на плечах, чтоб не потонуть. Собрал институтских друзей и тех, кто был рядом с ними — и вперёд, на заработки. Опять же — границы открылись, можно посмотреть, как мир устроен. Большой, цветастый, необычно приветливый к «русским»…

Очень хочется, чтоб было как до кризиса и до коронавируса. Деньги уже есть, здоровье ещё есть и ездить по миру ничто не мешает — границы открыты. Правда, особо никуда уже не хочется, впечатлений достаточно и всё больше нравится просто возвращаться домой, закончив ежедневные дела в Москве, но настроение бодрее бодрого, да и внуки радуют. Маленькие, смешные… Прав был курбаши Абдулла из «Белого солнца пустыни». Хороший дом, хорошая жена — что ещё надо, чтобы встретить старость? Разве что умная книга под руками, да иногда, под настроение, что-нибудь интересное на экране, так и то, и другое имеет место быть… Так что единственное, чего очень хочется сейчас, чтобы не было хуже, и чтобы у всех всё было хорошо. У жены, детей и внуков, друзей и партнёров… Исключительно простое желание. Незатейливое.