{ 26 ноября 2021 }

«Багровый Фантомас» выпустил металлический альбом из 1986 года

Рубрики: [Музыка]  

Багровый Фантомас

Группа «Багровый Фантомас» выпустила альбом «Электрические жирафы» 26 ноября 2021 года. Альбом пародирует советский хэви-метал и «датирован» 1986 годом. В альбом вошли 10 песен с характерными для такой музыки названиями «Тайна грязного герцога», «Старый оруженосец (Байк)», «История, написанная сердцем» и др. Релиз, предварявшийся синглом «Сон купца», осуществил лейбл Sapogov.

Напомним, что участники группы «Багровый Фантомас» являются персонажами интернет-сериала Алексея Смирнова «Внутри Лапенко», выходящего на YouTube с декабря 2019 года. В первой серии первого сезона комедийного проекта мифический коллектив появился в составе Розы Робота (гитара, вокал) и Шершня (барабаны). Роли участников «Багрового Фантомаса», равно как и других персонажей сериала, играет Антон Лапенко.

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