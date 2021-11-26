«Багровый Фантомас» выпустил металлический альбом из 1986 года

«Металлический» альбом, посвященный Фрэнку Синатре, увидит свет в этом году. Известные метал-исполнители запишут для этого проекта каверы на двенадцать наиболее известных в исполнении Синатры песен. В частности, Девин Таунсенд запишет «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Джоуи Белладонна исполнит «Strangers In The [Читать...]

Группа «Браво» выложила в сеть новую песню, получившую название «DJ Фантомас». Выход новой песни приурочен к 30-летнему юбилею группы, который она официально отметит 10 ноября 2013 года концертом в клубе Stadium Live. Музыку написал солист коллектива Евгений Хавтан, [Читать...]

Раритетная запись Radiohead 1986 года будет продана с аукциона, который состоится в сентябре этого года. На демо-кассете представлено 6 песен, которые никогда не появлялись на официальных альбомах группы: «Fragile Friend», «Girl (In The Purple Dress)», «Everybody Knows», «Mountains [Читать...]

Группа «Слот» представила новый альбом «Шестой», название которого традиционно отражаетпорядковый номер пластинки в дискографии команды. Как сообщается, первым синглом с альбома стала песня «Ангел и Демон» — саунтдрек к одноименному сериалу. Второй песней с пластинки, представленной публике, стал [Читать...]

Рэпер Oxxxymiron выпустил альбом «Горгород». Релиз пластинки неоднократно переносился, пока 13 ноября 2015 года музыкант не выложил ссылку на скачивание на своей страничке «ВКонтакте». Альбом снабжён короткой аннотацией: «Рекомендуется слушать по порядку и целиком». Трек-лист 1. Не с [Читать...]