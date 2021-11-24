Заочная дискуссия Дерипаски с Ходорковским насчёт президентства

Заочная дискуссия Олега Дерипаски с Михаилом Ходорковским, насчёт президентства действующего Первого, под выборы 2024 года, чертовски интересна. Публичное переругивание отечественных олигархов вообще случается нечасто, а уж на такие темы… Напоминает столкновение двух мамонтов. Глядеть со стороны увлекательно, попадать под ноги не рекомендуется. Причём принадлежат они к принципиально разным группам наших не просто богатых, а сверхбогатых буратинок. Дерипаска принял правила игры, которые Путин установил, придя к власти, и не пытается рулить страной, оставив политической власти право и возможность быть властью. Ходорковский резко выступил против, отстаивая простые и для него непреложные идеи: кто богаче, тот и есть власть. Отдайте!

Желающие могут найти и перечитать книгу «Человек с рублём», начала 90-х, авторами которой выступили Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин. Исключительно яркое и искреннее объяснение того, почему именно они и такие, как они, должны всем в мире и, знамо дело, в России, командовать. И кабы не та маленькая деталь, что в отличие от капиталистов дореволюционной России, торговцев и промышленников, создававших свои состояния благодаря собственным талантам и трудам, иногда на протяжении поколений, развивая и обогащая страну, генерация новых миллиардеров поделила, пользуясь редчайшим, выпавшим на их долю случаем, советское наследство, особо насчёт страны не заморачиваясь… Она им, собственно, мешала и до сих пор мешает. И сильно.

Очень уж большая им страна досталась, да ещё большей частью неприбыльная. Слить пассивы, оставив себе активы, продать их побыстрее, выжать из всего, что только можно, побольше любой ценой и чёрт с ней, с той страной, хоть развались она на куски или сгинь и пропади пропадом, нормальная логика олигархов старой школы. Да и не только их. А поскольку любой правильный процесс должен быть не пущен на самотёк, а чисто конкретно управляем и организован, идея того, что самим всем в стране командовать и надо — это главная идея Михаила Борисовича и он именно за неё рисковал и сражался, не щадя никого на своём пути. Да и сейчас продолжает этим заниматься, хоть и из Лондона. И огромная доля нынешних проблем России с Западом — именно его личная заслуга.

Любопытно, с какой готовностью ему и его правой руке в борьбе за власть над Россией, Невзлину, предоставляет трибуну «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, притом, что живёт и процветает эта некогда приличная, медийная структура на деньги «Газпрома», но раз уж таковы у нас по нынешним временам правила игры… Путин вообще по части предоставления явным врагам — и его, и страны, шансов на активную и плодотворную работу на российской территории, чемпион среди мировых политиков. По Навальному было видно. Издержки демократии, которая у нас зашкаливает, переходя в мазохизм и анархию. И, кстати, не менее любопытно выступление работавшего и у МБХ, и у Путина, с тревожным политическим прогнозом Владислава Суркова, практически одновременно с интервью Ходорковского. Что бы всё это значило?