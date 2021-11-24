Боец ММА Джефф Монсон давно утвердился в роли «нашего американца», причем в куда более радикальной роли, нежели, скажем, Стивен Сигал, который сильно любит Америку и просто считает, что ее спасение в дружбе с Россией, а не в конфликте.

Сейчас гражданин ЛНР Монсон не только тренирует луганских ребят в собственной школе смешанных единоборств, а и готовится к новому шагу: собирается снять фильм о страдании народа, уже более семи лет живущего под обстрелами. Бойца очень огорчает, что на западе люди в корне неверно представляют себе происходящее на Донбассе из-за однобокой пропаганды. Вот и решил попытаться прорвать информационную блокаду.

Комментария только два. Как бы честно и здорово ни был снят фильм — информблокаду на Западе он не прорвет. И ситуация на Донбассе снова складывается такая, что материала Монсон может получить неожиданно много, но это будет кино уже не о подлых украинских обстрелах, а о полноценной войне, в которую промерзший Киев толкают заокеанские земляки Джеффа Монсона.