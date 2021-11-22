Суд присяжных оправдал, который застрелил двух погромщиков

Суд присяжных в Соединённых Штатах оправдал 17-летнего юношу, который во время беспорядков, спасая свою жизнь, застрелил двух погромщиков, несмотря на то, что сам он — белый, а бандиты, которые бесчинствовали в маленьком городке, где всё это произошло, были из социально правильных группировок, которых теперь в Америке развелось пруд-пруди. Там и BLM, и «Антифа», и много кто ещё. Причём Большая Пресса была целиком и полностью на их стороне, о прокуратуре и говорить не приходится, а левые в Вашингтоне этому процессу придавали особое значение, считая его показательным, так что давление на судью и присяжных оказывалось колоссальное. И вдруг — оправдали. Значит сопротивляться бандитам всё-таки пока ещё можно.

Не то, чтобы им совсем уж никто оказывать сопротивление не пытался. Кое-где даже организовывались стихийные дружины, патрулировавшие улицы, но шельмовали их участников так, как это умеют делать, пожалуй, только в Америке, где прессе и политикам, судя по всему, совершенно всё равно, кого топтать. Коммунистов, социалистов, китайцев, негров, белых, правых, русских…Такая система. И то, что под давлением богатой и влиятельной левой мафии, которая смогла продвинуть Байдена в президенты, а Камалу Харрис в вице-президенты страны, вышибив Трампа из Белого дома, устоял провинциальный судья и присяжные, которые рассматривали дело, говорит в первую очередь о том, что у страны, известной миру, как Соединённые Штаты Америки, ещё есть шанс.

Само по себе — это неплохо. Америка, обрушивающаяся или раскалывающаяся на части в результате новой гражданской войны, ничуть не менее опасна, чем сегодняшняя, пока ещё управляемая. Плохо, но хоть как-то. Вооружена она по-прежнему до зубов, агрессивна, как была всегда — поражение в Афганистане и в целом на Ближнем Востоке её руководству не прибавило ни ума, ни чувства меры, ни понимания того, как мир устроен и какое место в нём отведено Соединённым Штатам. Но если она плавно сдуется до своих естественных размеров — будет куда лучше, чем если она взорвётся. Да и чисто по-человечески парня было жалко. Ничего неправильного он не сделал, ни в чём закон не нарушил, но гнобили его страшно и могли совсем угробить. Ну, поздравим его и Америку. Не всё там ещё сгнило.