Если терем с дворцом кто-то занял

Алексей Ларин. Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного. — М.: АСТ, 2021. — Городская проза. — 832 с.

Параллельный мир в этой истории населен героями русских сказок, но родовую ошибку в нем допустили вполне реальные персонажи. И пускай волшебный мир в ней создан гениальным Сказочником, но спасать его, вышедшего из-под контроля, приходится обычному (и тоже реальному) мальчику по имени Костя и с говорящей фамилией Благов.

Роман Алексея Ларина «Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного» — из категории «волшебных сказок», в которой, не стоит забывать, есть такой редкий подвид, как «русские литературные сказки». Так что герой этой истории — никакой не попаданец, как принято нынче судить о подобного рода сталкерах в параллельных мирах, а вполне литературный персонаж. Ведь именно в этом ключе исполнена мистическая история Алексея Ларина, в которой и слог, и сюжет, и прочие стилистические особенности выказывают настоящего мастера и профессионала, любящего и знающего «фольклорную» классику, и ловко управляющегося сразу с несколькими ее подвидами. «На площади перед школой стояла упряжка белоснежных лошадей с расправленными крыльями. От взмахов крыльев шёл ветер, стягивающий кожу лица и рук, вокруг всё покрылось белой изморозью, и под ногами похрустывал тонкий ледок. В лёгких серебристых санках сидел Мороз и хмуро ждал дочь. Метелица, опустив голову, быстро прошла к санкам. Она боялась увидеть Кощея, но его на площади не было. Был Велизарий, понуро качающий головой, Соловей и Сирин, бросавшие друг на друга свирепые взгляды, но, к счастью, молчавшие».

Упомянутые же подвиды сказки в романе — например, героические, не говоря уже о приключенческих. Чего-чего, а приключений в «Ошибке сказочника» хватает. Начинается одно из них с того, что вышеупомянутый Костя Благов из города Волхова попадает в гости к Марье Моревне (а если точнее, то в плен), и это как раз главная интрига, с которой завязывается действие. Почему, спросим, попадает именно он? И на это у автора есть четкий ответ. По принципу, что если долго думать о чем-то хорошем (ну, и желать его), то все это сбудется наяву. А если еще и делать что-нибудь, как говорится, в этом направлении… «— Все мы верим в чудо, — в голосе Бессмертного не было ни капли иронии. — Всем нам хочется волшебства. Хоть иногда. Хоть раз в жизни. Но мало кому приходит в голову не просто ждать чуда, а искать его. — Он наклонился к Косте через стол, доверительно понизив голос. — Потому что никто не знает где! — Где?! — машинально выпалил мальчишка».

Хотя, как раз «где» и не особо важно, как оказалось, по сюжету — гораздо важнее бывает узнать, «как»: вначале попасть в тридевятое царство, а после выбраться из него. Зачем, спросите? Ну, во-первых, наш герой не мог и представить, что попытка сохранить брак его родителей, приведет его в другой мир. Встреча с детским психологом Бессмертным привела его, в результате, в потустороннее царство, в котором живут герои русских сказок, волшебство соседствует с интригами и предательством, и идет война — за возвращение этого самого Бессмертного. То есть, Кащея.

Таким образом, оказавшись в эпицентре войны, Костя уже и не знает, вернется ли он когда-нибудь домой, поскольку истины, которые ему открылись, слишком уж отличаются от сюжета сказки, рассказанной на ночь. Придется остаться в мире Кащея, где его любовница Елена Прекрасная и однокурсник Соловей Разбойник, и где одни герои бьются за возвращение Бессмертного, другие против, и одним из ключевых факторов в этой войне является таинственная Книга Третьего мира. Именно ее Бессмертный отправил в свое царство вместе с мальчиком, прыгнувшим в колодец-портал. Ведь сам он, полвека живущий в изгнании в нашем мире и знающий всех его героев — от Пушкина до Троцкого, не может вернуться на родину, чтобы переписать ее историю, не предоставив замену.

На самом же деле, почти все зря, поскольку не Бессмертный важен в этом детективе с трагедией, и сказочный мир и его обитатели существуют благодаря не ему, а упомянутой Книге. В ней подробно описана и рассказана вся «волшебная» жизнь, и обладатель Книги становится фактически безраздельным властителем этого мира. И кто только не принимает участие в «сказочных» приключениях — и царь Гвидон, и кот Баюн, и Дед Мороз, и Баба Яга, и даже столичные стажеры-оперативники, которые вели дело Бессмертного в реальном мире, тоже угодив в сказку. «Никита доставал смартфон, — узнаем мы о буднях одного из них, влюбленного в Елену Прекрасную, — выбирал в плейлисте Высоцкого и шёл разгуливать по бесконечным залам Башни, негромко и мрачно подпевая: «Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем мир, заколдованный этот».

Спасут ли «колдуны» свой мир или останутся жить в нашем, и герою романа придется соглашаться «хотя бы на рай в шалаше — вопрос, конечно, интересный. Но узнать, по чьему же велению «терем с дворцом кто-то занял» мы, безусловно, можем, если дочитаем этот сказочный эпос до самого конца.

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО.