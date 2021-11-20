{ 20 ноября 2021 }

Турецкие карты

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Очередная яркая демонстрация нынешней специфики российско-турецких отношений и характер внешнеполитической стратегии политики Турции, вышедшая, в порядке исключения, за пределы узкопрофессионального сообщества российских тюркологов, была проведена в рамках встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером националистической ПНД, Девлетом Бахчели, который презентовал своему президенту карту тюркского мира, захватывающего добрую половину России, включая Крым, Татарстан, Башкортостан, Якутию, Алтай и много что ещё. Гадать, зачем он это сделал, особого смысла не имеет, тем более после недавнего Стамбульского саммита лидеров тюркских государств. 

Под будущий разбор Турцией России на части — под что же ещё?

Карта эта присутствует во всех турецких школьных учебниках, где подробно изложено, в каком году русские взяли Казань, в каком Астрахань, в каком завоевали Сибирь, Баку, Ташкент, Хиву, Бухару, Самарканд, Коканд и прочие отмеченные на ней города и регионы. Очень показательно, ярко, предметно и грамотно изложено, под строительство новой Оттоманской Порты на руинах пока что Советского Союза, а завтра и Российской Федерации. Притом, что Эрдоган особо своих целей не скрывает, да и никогда не скрывал, при полной готовности ему в этом соответствовать лидеров постсоветских тюркских республик, абсолютной беспомощности отечественных политиков и чиновников, агрессивной и крайне успешной деятельности в Москве турецкого лобби и отстранённо-философской позиции высшего руководства.

Понять это обычному человеку невозможно, да и не особо хочется. Объяснить тем более нельзя. Точнее — можно, но хочется ещё меньше. Очень уж любое разумное объяснение происходящего будет обидно для руководящих ушей звучать. Но курс на обнуление всего, что Великое княжество Московское, Российское царство, Российская империя и Советский Союз создавали последние 500 лет заметен без лупы. Причём зачем это Эрдогану, понятно. Нам всем, «московским гяурам», которых именно так на официальном уровне в Турции называют, это зачем? Особенно с учётом того, чем был «Тюркский мир» ещё недавно и чем он на глазах становится, превращаясь из составной части нашей страны, за пределами которой оставалась только сама Турция, китайский СУАР и кое-что ещё, по мелочи, в вассала империи Эрдогана. 

Унификация тюркских алфавитов под турецкую латиницу, координация работы СМИ, социальных сетей и лоббистской деятельности тюркских диаспор, создание основ военного и военно-технического блока, пока что замаскированное в разделе природоохраны проекта тюркской интеграции до 2040 года, в качестве идеи создания единых сил МЧС, и много что ещё, о чём можно писать и говорить бесконечно, хотя толку от этого мало, могло бы свидетельствовать о том, что пора составлять проскрипционные списки нашего собственного начальства, де-факто действующего в пользу Турции на уничтожение своей страны, да больно они длинные и представительные будут. Эти ребята сами кого угодно зачистят.

Что до нашей национальной стратегии, она, судя по всему, состоит в том, что её нет. Курс на интеграцию России в западный мир обнулён. По крайней мере, полноправной интеграции. С разделом на части, включением внешнего управления, наподобие украинского, деиндустриализацией и превращением населения в тупое малообразованное быдло, не рыпающееся, когда ему внедряют толерантность и прочие сомнительные ценности через «не хочу» — пожалуйста. А иначе, никак. На базе трубопроводов, строительства АЭС у всех, кто на это согласен, за НАШ счёт, беганием по международным судам, где нас будут гнуть и пластать, как хотят, тоже не очень выходит. Даже с учётом ставки то на «русский мир», то на «православный мир», то на Солженицына, то на философа Ильина.

На ООН ставить можно, но бесполезно. Там нас чиновники видят в гробу — их американцы полностью под себя подмяли. На «мировое сообщество» и «международное право»? Даже не смешно. И, главное, отказавшись от активной, жёсткой и последовательной наступательной внешней политики и развития собственной страны, в пользу торговли с кем угодно чем угодно и организованной свыше стагнации в экономике, лишь бы оттаргетировать инфляцию, мы проигрываем и будем проигрывать везде. Сначала в Восточной Европе, Прибалтике, Молдавии и на Украине. Затем в Закавказье, что уже и по Армении видно. Теперь в Казахстане и Средней Азии. А завтра проиграем и Россию, что по турецким картам видно. Притом, что они там у себя и другие рисуют, похуже.

Такая же карта передела мира, созданная турецкими «серыми волками», включает куда большую часть России и Китая, чем подаренная Эрдогану. Там ВЕСЬ наш север и Дальний Восток — их. Да и Ближний Восток — тоже их. От карт будущего мира, которые вычерчивали сторонники «Исламского государства» отличается разве что тем, что турки пока на Малайзию, Индонезию, Индию и Испанию не покушаются. Хотя в Европе они более чем активны и в Юго-Восточной Азии местных исламистов окучивают. Да и в Африке и Латинской Америке действуют по нарастающей. Что до нас, мы не пытаемся эксплуатировать тему ИХ национальных меньшинств, уйдя в глухую оборону, игнорируя и задабривая и изредко пытаясь пугнуть уже не просто противника, но врага. Умного, опасного и активного. Ну, тоже метод…

Евгений Сатановский


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