«Криминальное чтиво»: Miramax запрещает Тарантино продавать сценарий культового фильм в виде токенов

Хотя все немного сложнее, и как раз сценарий едва ли заденут. Мы уже писали, что Квентин Тарантино подался в модную струю и объявил, что продаст на NFT-аукционе вырезанные фрагменты «Криминального чтива» с комментариями и рукописный сценарий. Но оказалось, что компания Miramax, выпускавшая фильм, горячо против, и когда договориться полюбовно не вышло — подала в суд.

Позиция Miramax предсказуема: владельцами интеллектуальных прав на картину они считают только себя, а прецедент видят опасным — вдруг и другие посчитают, что токенам закон не писан, и у авторов есть право зарабатывать на аналогичных Тарантиновской сделках.

Ясно, что публика на стороне творца, а не жадных правообладателей, но аргументы Квентина выглядят слабовато. По словам его адвокатов, режиссер оставил за собой права на публикацию сценария, саундтрека, книг по «Криминальному чтиву», потенциальные сиквелы и ремейки, в том числе в сфере интерактивных медиа. Возможность свободно распоряжаться вырезанными фрагментами снятого фильма мы в этом списке не обнаружили, так что не исключено, что на аукционе по итогу будет выставлен только сценарий.

Miramax в любом случае получил имиджевый урон, а Тарантино бы стоило подойти к ситуации творчески, в собственном стиле. Например, выпустить из спорных обрезков ложный трейлер для несуществующего ремейка и продать уже именно его. А там, глядишь, такой шум в народе поднимется, что и Miramax явится с поклоном, прося сделать ремейк на полном серьезе.