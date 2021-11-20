{ 20 ноября 2021 }

За «Последними» — только бесконечность

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В августе IVI и Bazelevs решились-таки на съёмки восьмой части самой коммерчески успешной франшизы в истории современной России. Даже несмотря на провальные отзывы нескольких частей, начиная где-то с четвёртой. Поначалу всё было логично. С момента «Ёлки. Последние» прошло уже 3 года. Значит, последними их уже можно и не считать.

Но теперь вдруг прокатом займётся Megogo. Скорее всего, дело в деньгах — прежний дистрибьютор к Новому году осознал, что соскучившиеся по кинодуэту «Ургант&Светлаков» зрители 16 декабря толпами отправятся к большим экранам. А до окончания праздников на IVI проект вряд ли выложат. Естественно, стоит запросить больше, чем было оговорено с партнёром изначально. Или наоборот — IVI приготовился подложить коллегам свинью и выложить кино в сеть раньше времени, чтобы только что оформившие подписку семьи смотрели его под собственной ёлкой. А потом уже с этой подписки никогда и не слезли.

Так или иначе, фильм мы увидим. И это главное. Он впервые будет основан на реальных событиях, и это действительно его отличительная особенность. Кино окупится, как и все предыдущие. Даже в пандемию. И, скорее всего, через год будем смотреть девятые «Ёлки». Что ж, всё лучше, чем когда на столе только заливная рыба, а в динамиках воет «Метель» или Филипп Бедросович.

НЕВМИНКУЛЬТ


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