Приютить беженца…

Хороший такой вопрос задал очередной позвонивший журналист. Классический. Редкостной, как ему наверное казалось, подковыристости. Насчёт того, согласился бы автор поселить у себя беженца. Ну — это как когда американская дура, тоже, кстати, из такого типа людей, у которых только такие вопросы и возникают, спросила Эйнштейна, что бы он сделал, если бы его дочь решила выйти за негра. И тот ответил простую и для него единственно верную вещь: «Попросил бы привести мужа, чтобы познакомиться. Но я никогда не позволил бы своему сыну жениться на вас». Хорошо было сказано. Ёмко. Вот и автор по всем своим внутренним принципам точно такой же, как отец теории относительности. Зря ему вопрос насчёт беженцев задали.

Вопрос не в том, приютить ли беженца. Вопрос: КАКОГО. Не с точки зрения цвета кожи, национальности или религии. Это вообще не вопрос. Хотя знать некоторые подробности стоит для того, чтобы не накормить человека ненароком запретной для него пищей или ещё каким-то образом его не обидеть, сам того не желая. Нехорошо людей обижать. Некрасиво. К примеру, автор, хоть и еврей, но не религиозный, а ещё проще говоря — атеист советской закваски, его никакими национальными и религиозными запретами не проймёшь, но для многих такого рода вещи важны, а хороший хозяин никогда гостя не оскорбит. Но что собой представляет конкретный беженец нужно понимать до того, как решишь поселить его в своём доме, тем более надолго.

Речь не о маленьких детях и их родителях — тут нечего рассуждать. Не о стариках, калеках или больных (хотя их в последнем случае в первую очередь нужно не только кормить, но и лечить). Но оставить их под снегом и дождём, без еды и нормальной одежды, лекарств и хоть какой-то помощи по части обустройства, нельзя. Нехорошо это. Не по-человечески. И попросту неправильно. Щенка или котёнка на обочине дороги не бросишь, а тут люди. Но для этого есть благотворительность и масса отработанных до мелких деталей в соответствующих обстоятельствах правил того, что и как делать. Те же МЧСники знают их назубок — на том их служба и стоит. Не бином Ньютона. Что до того, чтобы поселить у себя незнакомых людей и ими заниматься (а заниматься ими придётся по-любому)…

Тут вопрос: кто они по своей сути и по поведению. И опять, не в том дело, какое у них образование и есть ли оно, из какого они социального слоя, из города или деревни. Вопрос: эти люди знают и понимают, что они гости и у хозяев свой уклад жизни, к которому они должны приспособиться, или будут пытаться заставить тех, к кому пришли, жить по их правилам? Будут они соблюдать элементарные приличия, либо плевать на них хотели? Готовы к тому, чтобы вести себя с присущим ситуации тактом, или не знают и знать не хотят такого понятия? Ну и, конечно, если это уголовники, религиозные фанатики, люди нечистые на руку, откровенные дикари и варвары, да и просто беспардонные наглецы, что им делать у тебя дома? Пускай возвращаются к себе и ведут себя там, как им угодно — таким людям никто ничего не должен.

Проходили уже. Сто раз проходили. И не только евреи, хотя нам куда чаще, чем многим приходилось бывать беженцами, так что в итоге нескольких тысячелетий бедствий и изгнаний пришлось создать отдельное государство для того, чтобы всегда иметь возможность спасти от этой участи сколько угодно евреев и их близких, откуда бы они ни вынуждены были бежать. Но и добрая половина России когда-то была беженцами, или является их детьми и внуками. В Гражданскую войну. В Отечественную. После распада Советского Союза… Мы другие. Для западного человека беженцы — это что-то теоретическое, какая-то ему лично малоизвестная категория людей, насчёт которых он строит теории, дискутирует об их правах, защищает эти права или, напротив, борется против них и их присутствия, но без особой конкретики.

Для наших — это в первую очередь живые люди со своими реальными проблемами. Они сами могут стать проблемой для окружающих, и это одна ситуация, или постараются их не создавать, и это ситуация совсем другая. Они могут стоить всяческого участия, сочувствия и помощи, или заслуживать только крепкого направляющего пинка. Возможно и то, и это. Но в обоих случаях с голоду помирать у порога они не должны, лежать и сидеть на обочинах дорог без крыши над головой не должны и их не должны мучить, пытать и убивать. Хотя и беспредельничать они не должны ни при каких обстоятельствах. Простая как железнодорожная шпала, понятная даже и ежу схема. Что тут неясного, в том числе журналистам? Чего об элементарных вещах спрашивать?..