Работу Бэнкси снова уничтожили

Актер Кристофер Уокен исполнил мечту многих людей: взял краску и закрасил граффити хайпового уличного художника Бэнкси, о проделках которого мы не раз писали.

Все, разумеется, в рамках очередного договорняка — для подъема шумихи вокруг сериала «Нарушители», на съемках которого и произошел акт творческого вандализма. Персонаж Уокена закрасил граффити Бэнкси строго по сценарию. Более того, закрасил он работу, специально созданную художником для этого события.

Как с упоением рассказали счастливые сценаристы, реализовать появившуюся у них идею особо не надеялись — думали, таинственный Бэнкси не ответит им на предложение. Однако художник отозвался и единственным условием выдвинул самое активное участие в кадре именно Кристофера Уокена, чьим поклонником британец является.