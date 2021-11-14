Двухдневные курсы по правильному ведению секс-индустрии

Организация в престижном британском Даремском университете местным студенческим профсоюзом двухдневных курсов по правильному ведению секс-индустрии(в консервативной и недостаточно демократической России с её пока что достаточно пуритантским высшим начальством эту отрасль в обиходе называют проституцией), вдохновляет. Есть, всё-таки высшему образованию, в том числе отечественному, с кого брать пример и куда стремиться. А то проститутки, как широко распространённое явление, в стране есть и сутенёры есть, а дипломов и сертификатов о высшем профильном образовании им взять негде. Это же проблема? Проблема. Вот, англичане её наконец-то и устранили.

Сделали они это со свойственной им прямотой характера, тонким чувством юмора и заботой о правах своих граждан. И то, что это не случайность, а закономерность, подтверждает аналогичный курс в университете Лестера, который по этой части опередил Дарем, хотя такого публичного отклика тамошняя инициатива не получила. Вопрос: не пора ли отечественным чиновникам от образования и членам попечительских советов ведущих российских университетов озаботиться нашим отставанием от прогрессивнейшего в мире британского образования по означенной части? А то у нас вечно преподают студентам чёрт-те что: математику всякую, химию и прочую биологию с музыкой. Даёшь прогресс! Скинем замшелые традиции с корабля современности!

Образовательное начальство, впрочем, и так по этой части немало делает. Особенно это заметно в сфере социальных наук, которые зачастую преподают в высшей мере продвинутые люди. А уж реформа российской науки и образования, долго и упорно вымучиваемая отцами-командирами, наиболее далеко рванувшими именно в этой наиважнейшей сфере, заставляет надеяться, что Россия скоро Великобританию во всём догонит. По последнему Питерскому экономическому форуму видно было, где Ксения Собчак и Даня Милохин стали главными гостями, да по роликам в интернете с выступлением замминистров и вице-банкиров обоего пола, которые вполне могли бы в Дареме и Лестере преподавать. Ну, впрочем, не исключено, что это ещё впереди — в рамках грядущего «энергоперехода», который нам всё упорнее обещают…