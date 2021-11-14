Инцидент с задержанием армянина, бросившего гранату в азербайджанских военных в Карабахе, сопровождающийся угрозами армянских радикалов, начать атаки на российских миротворцев, если его выдадут Азербайджану, более, чем показателен. Как и недавняя демонстрация местных ультранационалистов перед российским посольством в Ереване в годовщину завершения Второй Карабахской войны с обвинениями в том, что Армения потеряла контроль Карабахом. При этом уверенность властей Азербайджана в том, что если человека, о котором идёт речь, выдадут Еревану, он останется на свободе или скоро на неё выйдет, более, чем обоснована. И тут расклад ясен. Исторический опыт его подсказывает.

В принципе, человек, нарушивший перемирие, гарантом которого стала Россия, должен быть ликвидирован на месте. Кто он — неважно. Армянин напавший на азербайджанцев, или азербайджанец, напавший на армян — всё равно. Ставится к стенке или вешается на ближайшем дереве. Всё, вопрос закрыт. Любая группировка или организация, какой угодно направленности, которая после этого или вследствие этого атакует российских миротворцев, русских или российские объекты, неважно, какие и в какой стране, должна быть уничтожена физически. А её руководители и лидеры, которые выступили с такого рода обещаниями, должны быть ликвидированы немедленно после этого, вне зависимости от того, реализованы их угрозы или нет.

Касается это, опять-таки, и тех, и других — армян и азербайджанцев в равной мере. Да и всех остальных, кто вздумает брать с них пример. И если для этого необходимо применить какие угодно силы и средства — это должно быть сделано. Такой исход должен быть неотвратимой реальностью, которая известна всем в мире и всем в регионе. Всё остальное — чушь собачья. Никакие другие методы здесь не работают и работать не будут. И если для обеспечения такого рода режима безопасности нужно брать регион под жёсткий силовой контроль, значит это необходимо делать. Чем Российская империя и Советский Союз успешно и занимались. А как Москва это делать перестала, так всё там и посыпалось — и до сих пор ничем хорошим не заканчивается.

Понятно, исходя из всего наблюдаемого, почему Азербайджан ушёл в турецкую сферу влияния: турки не стали рассусоливать, насчёт братских народов и общего прошлого, а помогли Баку силой отвоевать Карабах. Понятно и то, что за спасение остатков его армянского населения и государственности Армении, как таковой, никто России не будет благодарен, как и вообще ни за что — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Благодарности в политике, религии и национальных отношениях вообще не существует. Чем больше для кого-то сделал и кому-то что-то дал, тем больше тебя обвиняют в том, что сделал мало и дал недостаточно. Так что чрезвычайно хочется умыть руки и оставить всё и всех на произвол судьбы — пускай режут и душат друг друга, сколько угодно.

Англичане, кстати, в той же Индии, в своё время так и сделали. Последствия известны, как и то, во что саму Великобританию превратили живущие там представители национальных диаспор из её бывших колоний. Так что, современная смесь демократии, дипломатии, политики и либерального подхода к происходящему в мире, включая отказ от мгновенного силового пресечения любых угроз и попыток их осуществления в адрес государства, ни к чему хорошему привести не может, не приводит и не приведёт. В том числе в Закавказье и в России. Кстати, армянские радикалы и в Советском Союзе терроризмом в 70-е баловались. Хотя тогда смертная казнь в стране ещё была и силовые структуры были тем, чем должны быть. А теперь ни того, ни другого. Да и страны той больше нет, что жаль. Вот и имеем то, что имеем.