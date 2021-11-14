Уилл Смит раздал гонорар обделенным коллегам

Актер Уилл Смит, звезда трилогии «Люди в черном», заявил, что не собирается сниматься в 4-й серии франшизы. Ранее стало известно, что для работы над сценарием Sony Pictures пригласила Орена Узила, который сейчас весьма востребован (среди его работ – [Читать...]

Режиссер Роланд Эммерих заявил, что в сиквеле «Дня независимости» не будет сниматься Уилл Смит, так как актер «слишком дорогой». Оригинальный «День независимости» был выпущен в 1996 году, на прошлой неделе компания Fox подтвердила, что вторая часть выйдет в [Читать...]

Уилл Смит в одном из интервью по поводу своей последней работы – картины «Али»/Ali – рассказал, что он во время съемок фильма никак не мог найти себе квартиру в Нью-Йорке. Квартира нужна была Смиту и его супруге Джаде [Читать...]

Звезда блокбастера Роланда Эммериха «День независимости» Уилл Смит окончательно отказался от контракта на съемки в сиквеле. Причиной стала слишком высокая стоимость актера, которую не смогли себе позволить продюсеры картины. При этом Уилл Смит был заинтересован в проекте, так [Читать...]

Звезда “Людей в черном” и “Дня независимости” Уилл Смит собирается развестись со своей женой, актрисой Джадой Пинкетт-Смит после 17 лет брака. Известно, что на протяжении долгого времени пара не проживает совместно. Причиной расставания оказались банальные «непреодолимые разногласия». - [Читать...]