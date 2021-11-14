Уилл Смит раздал гонорар обделенным коллегам

Прямо флешмоб благородства от звезд уходящей волны. Киану Ривз лично тащит с площадки оборудование, помогая рабочим. А теперь вот блеснул щедростью Уилл Смит.
Актер проявил себя душкой в ситуации, схожей с конфликтом между «Дисней» и Скарлетт Йохансон: участники съемок байопика «Король Ричард» (о папаше сестер Уильямс из тенниса и мемов) недополучили денег из-за решения продюсеров о параллельном релизе в кинотеатрах и на онлайн-сервисе HBO Max.
Удар по скромным кошелькам получился серьезный, и тут в кадре появился Уилл Смит, сыгравший в фильме главную роль за 40 миллионов долларов. Актер распахнул один из своих гонорарных чемоданов и отсыпал коллегам пару кровно заработанных килограммов. О какой конкретно сумме речь — не сообщается, но имиджевая прибыль в любом случае больше. Странно, что многие все еще не понимают такой простой схемы. А Смит — опытный. Смит — молодец. Причем вполне себе верится, что поступил от души.