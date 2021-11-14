{ 14 ноября 2021 }

Уилл Смит раздал гонорар обделенным коллегам

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Прямо флешмоб благородства от звезд уходящей волны. Киану Ривз лично тащит с площадки оборудование, помогая рабочим. А теперь вот блеснул щедростью Уилл Смит.

Актер проявил себя душкой в ситуации, схожей с конфликтом между «Дисней» и Скарлетт Йохансон: участники съемок байопика «Король Ричард» (о папаше сестер Уильямс из тенниса и мемов) недополучили денег из-за решения продюсеров о параллельном релизе в кинотеатрах и на онлайн-сервисе HBO Max.

Удар по скромным кошелькам получился серьезный, и тут в кадре появился Уилл Смит, сыгравший в фильме главную роль за 40 миллионов долларов. Актер распахнул один из своих гонорарных чемоданов и отсыпал коллегам пару кровно заработанных килограммов. О какой конкретно сумме речь — не сообщается, но имиджевая прибыль в любом случае больше. Странно, что многие все еще не понимают такой простой схемы. А Смит — опытный. Смит — молодец. Причем вполне себе верится, что поступил от души.

НЕВМИНКУЛЬТ


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