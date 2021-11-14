Disney+ объявил войну двум черным полоскам

Целая порция фильмов Marvel выйдет на Disney+ в формате IMAX. Зрители смогут насладиться полным кадром без широких черных полос в верхней и нижней части экрана, еще и со звуком DTS.
Правда, при погружении в подробности это больше напоминает рекламную акцию некоторых производителей телевизоров. Звучит всего меньше десятка моделей от двух производителей, да и киношки подходят не все — «Мстителей», например, и первого «Человека-муравья» снимали в пропорции кадра 1,85:1, и это от участия в IMAX-заманухе уберегло.
Для двух или трех обладателей подходящих телевизоров предоставляем список отаймаксенных фильмов:
«Человек-муравей и Оса»;
«Мстители: Финал»;
«Мстители: Война бесконечности»;
«Чёрная пантера»;
«Первый мститель: Противостояние»;
«Капитан Марвел»;
«Доктор Стрэндж»;
«Стражи Галактики» (первая и вторая части);
«Железный человек»;
«Тор: Рагнарёк»;
«Шан-Чи и легенда десяти колец».