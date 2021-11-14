{ 14 ноября 2021 }

Disney+ объявил войну двум черным полоскам

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Целая порция фильмов Marvel выйдет на Disney+ в формате IMAX. Зрители смогут насладиться полным кадром без широких черных полос в верхней и нижней части экрана, еще и со звуком DTS.

Правда, при погружении в подробности это больше напоминает рекламную акцию некоторых производителей телевизоров. Звучит всего меньше десятка моделей от двух производителей, да и киношки подходят не все — «Мстителей», например, и первого «Человека-муравья» снимали в пропорции кадра 1,85:1, и это от участия в IMAX-заманухе уберегло.

Для двух или трех обладателей подходящих телевизоров предоставляем список отаймаксенных фильмов:

«Человек-муравей и Оса»;

«Мстители: Финал»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Чёрная пантера»;

«Первый мститель: Противостояние»;

«Капитан Марвел»;

«Доктор Стрэндж»;

«Стражи Галактики» (первая и вторая части);

«Железный человек»;

«Тор: Рагнарёк»;

«Шан-Чи и легенда десяти колец».

НЕВМИНКУЛЬТ


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